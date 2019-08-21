Новости

Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок 20:31
Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины 20:18
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8 20:16
Трамп: США рассматривают вопрос отмены права на гражданство по рождению 20:15
Ученые: Белье с живыми бактериями защитит от неприятного запаха тела 20:13
Заблокированный в уральской шахте рабочий погиб 19:45
Лавров оценил перспективы возвращения России в G8 19:45
МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований 19:44
Падение вертолета в Вологодской области оставило без света 2000 человек 19:42
Путин: Россия уважает и соблюдает права своих граждан 19:23
Путин: Предоставление списков "мертвых душ" - не ошибка, а фальсификация 19:19
Иностранцы смогут посещать Петербург и область по электронным визам 19:05
Путин объявил о завершении строительства "Северного потока-2" в Финляндии 19:05
Музей-квартиру Кржижановского открыли после реставрации в Москве 19:02
Немцы увидели пропасть между статьями западных СМИ о Крыме и реальностью 19:01
Что грозит капитану судна Open Arms, высадившему мигрантов в Италии 18:56
Посол РФ: Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС 18:50
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб человек 18:49
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки подключился СК РФ 18:45
Пострадавший в результате поджога в Москве находится в тяжелом состоянии 18:35
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции 18:31
Глава МИД Германии отметил важность политического диалога с Россией 18:26
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки 18:26
В Вологодской области в реку Суда упал вертолет 18:14
В Подмосковье во время группового прыжка разбился парашютист 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 20:18
Рубрика: В мире

Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины

Текст: Юрий Сизов

Осторожный оптимизм относительно перемирия на востоке Украины высказал 21 августа спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Этот процесс, начавшийся ровно месяц назад, он назвал "самым действенным по сравнению с вводившимися ранее", передает БЕЛТА.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

"Сегодня, спустя 30 дней после его начала, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу", - констатировал он в беседе с журналистами в белорусской столице.

По данным СММ ОБСЕ, сообщил дипломат, с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов. Лишь один человек был ранен. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул он, в очередной раз настоятельно призвав стороны конфликта "и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года".

Главной темой заседания ТКГ, по словам Сайдика, в среду была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Согласованы необходимые для этого шаги. "Стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений", - констатировал дипломат. Он добавил, что информация от украинской стороны уже получена.

В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского

В рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Экономическая подгруппа среди прочего сегодня обсуждала и вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение обмена удерживаемыми. "К сожалению, я не могу сказать, что уже есть окончание этого обсуждения", - признался представитель ОБСЕ.

Что касается политической подгруппы, то она, пояснил Сайдик, вела обсуждение вопроса об имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин: Альтернативы "нормандскому формату" нет

Отвечая на вопрос о возможном будущем особом статусе региона конфликта, Сайдик напомнил, что формула Штайнмайера включает и вопрос особого статуса. Он также проинформировал прессу, что в политической подгруппе Украину сегодня представлял дипломат Валерий Гребенюк.

Говоря о перспективах "нормандского формата", дипломат сослался на резолюцию СБ ООН 2202 от 17 февраля 2015 года. "Там есть косвенная связка между этим форматом и нашей работой в Минске. Поэтому, конечно, есть механизм надзора. В этом году такого надзора еще не было. Обычно это происходит два раза в году. Для нас очень важно, как продвигается дискуссия в "нормандском формате". Думаю, и "нормандскому формату" очень важно, как продвигается работа здесь", - отметил он.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 4 сентября, уточняет агентство.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию