Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины

Осторожный оптимизм относительно перемирия на востоке Украины высказал 21 августа спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Этот процесс, начавшийся ровно месяц назад, он назвал "самым действенным по сравнению с вводившимися ранее", передает БЕЛТА.

"Сегодня, спустя 30 дней после его начала, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу", - констатировал он в беседе с журналистами в белорусской столице.

По данным СММ ОБСЕ, сообщил дипломат, с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов. Лишь один человек был ранен. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул он, в очередной раз настоятельно призвав стороны конфликта "и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года".

Главной темой заседания ТКГ, по словам Сайдика, в среду была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Согласованы необходимые для этого шаги. "Стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений", - констатировал дипломат. Он добавил, что информация от украинской стороны уже получена.

В рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Экономическая подгруппа среди прочего сегодня обсуждала и вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение обмена удерживаемыми. "К сожалению, я не могу сказать, что уже есть окончание этого обсуждения", - признался представитель ОБСЕ.

Что касается политической подгруппы, то она, пояснил Сайдик, вела обсуждение вопроса об имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Отвечая на вопрос о возможном будущем особом статусе региона конфликта, Сайдик напомнил, что формула Штайнмайера включает и вопрос особого статуса. Он также проинформировал прессу, что в политической подгруппе Украину сегодня представлял дипломат Валерий Гребенюк.

Говоря о перспективах "нормандского формата", дипломат сослался на резолюцию СБ ООН 2202 от 17 февраля 2015 года. "Там есть косвенная связка между этим форматом и нашей работой в Минске. Поэтому, конечно, есть механизм надзора. В этом году такого надзора еще не было. Обычно это происходит два раза в году. Для нас очень важно, как продвигается дискуссия в "нормандском формате". Думаю, и "нормандскому формату" очень важно, как продвигается работа здесь", - отметил он.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 4 сентября, уточняет агентство.