МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований

Прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом будет возможен только в случае работы на результат. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, погоня за сенсацией здесь исключена. "Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно не только договариваться в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты. Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей", - заявил Лавров, которого цитирует ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене между Россией и Украиной удерживаемыми лицами в самое ближайшее время.