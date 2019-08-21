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21.08.2019 19:12
Рубрика: Общество

Умная химия

Михаил Котюков и Денис Мантуров открыли научный центр
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
В РХТУ им. Менделеева министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли Инжиниринговый центр. Это уникальный проект для создания прорывных технологий и продукции в области химической промышленности. Он создан в рамках госпрограммы минобрнауки и минпромторга "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

- Мы увидели мощный потенциал для создания высокотехнологичных решений, - отметил Михаил Котюков, пройдясь по лабораториям Инжинирингового центра. - Есть и практические наработки, уже есть индустриальные партнеры, это радует. Предприятия принимают самое активное участие уже на этапе постановки задач, исследований. И готовы внедрять результаты исследований в производство.

Сегодня в России работает 72 подобных инжиниринговых центра, и заявки продолжают поступать. Минобрнауки планирует продлить программу

Министр подчеркнул: важно, что студенты университета тоже " в теме" - вовлечены в разработки, сотрудничают с компаниями. По окончании вуза они гарантированно смогут выйти на рынок труда и быть конкурентоспособными. Для этого и создаются подобные центры внутри университетов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Сегодня у нас в 39 регионах открыто 72 подобных центра, и заявки продолжают поступать, - сказал Котюков. - До 2020 года программа сформирована, но мы с Минпромторгом обсуждаем вопрос о ее продлении. Университетов и предприятий у нас много. Я уверен, мы найдем общее решение, чтобы наука, образование и промышленность интенсивно работали во всех субъектах РФ.

Отрасли, на которые будет направлена основная исследовательская работа центра, - нефтехимия, агрохимия, тонкий органический синтез, фармацевтика, радиохимия и полимерная химия.

- Здесь происходит разработка бизнес-проектов полного производственного цикла в области химической технологии, в том числе и технологии получения отечественных фармсубстанций и стандартов спецхимии, - рассказал на открытии ректор РХТУ Александр Мажуга. - По сути, в нашем инжиниринговом центре рождается новая "умная" химия".

Задача центра - новые перспективные российские разработки, которые "в ответе" за место России среди мировых лидеров.

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- Сегодня 2-3 компании полностью обеспечивают всю мировую потребность в отрасли. Мы считаем, что Россия может занять здесь свою очень серьезную нишу, - заявил Михаил Котюков. - К решению этих задач будем привлекать и молодых исследователей: тех, кто завтра будет создавать новые технологические разработки для компаний - лидеров рынка.

У Менделеевского центра богатая "начинка": лаборатории фармацевтического анализа, синтетической биологии, более 80 единиц научного оборудования для элементарного и молекулярного анализа, электронной микроскопии и т.д. В центре работают 40 исследователей, в проекты активно вовлечены студенты.

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- Мы занимаемся разработкой новых продуктов или их аналогов, используя колоссальный опыт ученых РХТУ, - рассказал руководитель инжинирингового центра Ратмир Дашкин. - Компании дают задание, мы готовим отчет, рассчитываем сырьевую себестоимость продукта... Но на этапе создания продукта работа ученых не заканчивается. Технология отправляется на производство, а наши специалисты сопровождают ее вплоть до выхода продукта на рынок.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Центр призван обеспечить создание новых материалов и технологий, комплексное проектирование и сопровождение производств малотоннажной химии, решение задач импортозамещения в гражданских секторах и в части продукции двойного назначения. Мы надеемся, что он станет полноценным связующим звеном науки и производства для всего химического комплекса. Более того, учитывая мультиотраслевое значение химии в развитии потребляющих отраслей, создание Центра будет способствовать инновационному развитию нефтепереработки, фармацевтики, агрохимии, композитных материалов и широкого ряда других связанных индустрий.

Общество Наука
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