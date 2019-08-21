Минстрой поторопил регионы с расчетами зарплат строителей

В Минстрое заявили, что регионы не спешат предоставлять отчетность, необходимую для реформы ценообразования строительства. Только 11 регионов предоставили экономически обоснованные данные по уровню заработной платы рабочего строителя первого и четвертого разряда, которые должны лечь в основу реформы.

"К сожалению, на сегодняшний день мы получили данные только от 11 регионов. Это означает, что мы не можем выстроить картину по всей стране", - сказал журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

С мониторингом стоимости материалов, машин и механизмов такая же ситуация. "Здесь дела обстоят не лучше. Только 10 регионов, по которым мы близки к тому, чтобы этот индекс опубликовать. Пересчитать в этом году все равно придется", - добавил Волков. Как уточняется, оставшиеся регионы должны успеть представить данные, чтобы до 1 января 2020 года были выпущены индексы.

Весной были изменены правила мониторинга цен строительных ресурсов.

Принятым постановлением предусматривается участие регионов в формировании сметных цен строительных ресурсов.

Постановление призвано обеспечить "безболезненный" переход к ресурсному методу определения сметной стоимости строительства. Метод основан на итогах государственного мониторинга цен строительных ресурсов. С 1 января 2021 года планируется тестовый вариант применения ресурсного метода, с 2022 года - полноценное применение ресурсного метода с применением сметных цен строительных ресурсов, определенных на основании результатов государственного мониторинга цен непосредственно от производителей, размещаемых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).