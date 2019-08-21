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21.08.2019 20:31
Рубрика: Экономика

Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок

Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Фото: Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства РФ / ТАСС
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При этом пилотный проект с использованием данной системы уже провели на территории Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов в период с 15 мая по 15 июня текущего года. За этот месяц в системе было зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тысяч проездных документов.

Концепция единой системы мониторинга была разработана в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс
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