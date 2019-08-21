Минздрав сообщил, как справиться со стрессом без лекарств

Стресс или эмоциональное напряжение может привести к ускоренному развитию таких заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь и бронхиальная астма. Эксперты министерства здравоохранения России подготовили ряд советов, как сохранить здоровье, не прибегая к помощи лекарств.

Врачи советуют вести здоровый образ жизни, придерживаться разумного сочетания труда и отдыха, а также сочетать достаточные физические нагрузки с разнообразным и полноценным питанием.

"Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе", - цитируют РИА Новости сообщение Минздрава.

Снять эмоциональное напряжение помогает плавание, а вот "заливать" стресс алкоголем или курить не рекомендуется. Кроме того, поднять настроение поможет горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, а вот есть на ходу не стоит - приемы пищи должны стать временем отдыха. Медики рекомендуют "следить за настроением, как за внешним видом" и относиться к раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней.

"Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам", - уверены в Минздраве.