Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье

Апелляционная коллегия Мосгорсуда отменила обвинительный приговор бывшему судье Арбитражного суда Москвы 49-летнему Игорю Корогодову и соучредителю столичного адвокатского бюро 51-летнему Александру Мосину. Дело направлено на новое рассмотрение.

Приговор Симоновского райсуда Москвы отменен по процессуальным основаниям. Дело возвращено для нового рассмотрения в ином судебном составе. Фигуранты освобождены из-под стражи в зале суда.

По версии следствия, в 2016 году Корогодов узнал, что его коллега по Арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет рассматривать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании. Он предложил бизнесмену помощь знакомого адвоката - Александра Мосина, который подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов для вынесения решения в пользу предпринимателя.

Следователи выяснили, что Корогодов и Мосин планировали оставить полученные средства себе. Они были задержаны при получении денег и впоследствии осуждены - за покушение на мошенничество и посредничество во взяточничестве, соответственно. Судья был осужден на 5,5 лет, адвокат получил три года колонии.