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Можно покупать. Xiaomi и Huawei снизили цены в России

Текст:   Антон Благовещенский
21.08.2019,  
14:17
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компании Xiaomi и Huawei друг вслед за другом проводят акции, в рамках которых снижают цены на свои устройства, включая смартфоны, умные часы и другие девайсы.

Так, в онлайн-магазине Xiaomi до конца дня 21 августа можно приобрести со скидкой смартфоны Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6A и Redmi Note 6 Pro, а также Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro и Mi Max 3.

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Максимальный размер скидки составляет 14500 рублей - Mi 8 Pro продают за 25490 рублей вместо 39990. На AliExpress можно найти немного дешевле, но придется ждать месяц.

К другим смартфонам, участвующим в акции, прилагается подарок - наушники, ТВ-приставка, умный браслет или пауэрбанк.

В свою очередь, Huawei 22 августа начнет распродажу устройств Honor. Максимальный размер скидки, как утверждается на сайте компании, составит 10 тысяч рублей. По акционным ценам будут продаваться смартфоны, ноутбуки, умные браслеты и часы, наушники, аудиоколонки, другие аксессуары.

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