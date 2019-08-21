Можно покупать. Xiaomi и Huawei снизили цены в России

Компании Xiaomi и Huawei друг вслед за другом проводят акции, в рамках которых снижают цены на свои устройства, включая смартфоны, умные часы и другие девайсы.

Так, в онлайн-магазине Xiaomi до конца дня 21 августа можно приобрести со скидкой смартфоны Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6A и Redmi Note 6 Pro, а также Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro и Mi Max 3.

Максимальный размер скидки составляет 14500 рублей - Mi 8 Pro продают за 25490 рублей вместо 39990. На AliExpress можно найти немного дешевле, но придется ждать месяц.

К другим смартфонам, участвующим в акции, прилагается подарок - наушники, ТВ-приставка, умный браслет или пауэрбанк.

В свою очередь, Huawei 22 августа начнет распродажу устройств Honor. Максимальный размер скидки, как утверждается на сайте компании, составит 10 тысяч рублей. По акционным ценам будут продаваться смартфоны, ноутбуки, умные браслеты и часы, наушники, аудиоколонки, другие аксессуары.