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21.08.2019 16:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет

Текст: Денис Передельский

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.

Об открытии сообщается на сайте Национального океанографического центра в Саутгемптоне. Исследование проводилось у берегов острова Уайт. Подводные археологи обнаружили остатки рукотворной деревянной площадки.

Фото: Departement du Lot / INRAP
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Анализ показал, что возраст этого объекта составляет около 8000 лет. То есть эту верфь, как называют ее ученые, построили люди каменного века. На ней они, вероятно, изготавливали лодки. Кстати, до сих пор древнейшей считалась верфь возрастом около 5500 лет.

"На этом объекте мы обнаружили множество свидетельств существования технологий, которые, как считается, появились лишь несколько тысячелетий спустя, - говорит глава Морского археологического фонда Гарри Момбер. - В частности, здесь применялась передовая технология обработки дерева. Этот объект подчеркивает важное значение морской археологии для понимания развития нашей цивилизации".

Древняя верфь находится на глубине 11 метров. Но восемь тысяч лет назад это была суша, покрытая растительностью. Вероятно, остров Уайт тогда был частью материковой Европы.

К слову, объект впервые заметили в 2005 году. Однако только сейчас у исследователей появились технологии, которые позволили детально изучить его и создать трехмерную модель древнего ландшафта этой территории и самой строительной площадки.

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