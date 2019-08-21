На проходящем в Сент-Луисе (США) шахматном супертурнире с призовым фондом 325 тысяч долларов в стартовых четырех турах лишь две партии из 24 завершились результативно.

15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд черными фигурами победил нашего Яна Непомнящего, а участник прошлогоднего матча за мировую корону американец итальянского происхождения Фабиано Каруана белыми взял верх над Левоном Ароняном (Армения).

Остальные восемь участников турнира по четыре раза сыграли вничью. Среди этих шахматистов - россиянин Сергей Карякин и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

В Сент-Луисе главный приз в размере 90 тысяч долларов также оспаривают Аниш Гири (Голландия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура, Уэсли Со (оба - США) и китаец Дин Лижэнь. Турнир завершится 28 августа.