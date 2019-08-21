На территории телецентра в Ташкенте произошел пожар

Крупный пожар произошел в здании, в котором располагается Национальная телерадиокомпания Узбекистана.

Информация о возгорании на территории телецентра в Ташкенте поступила в экстренные службы в 1:54 ночи. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя шесть минут. Выяснилось, что горят столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров.

В 2:45 огонь был локализован, а в 3:36 поностью ликвидирован. "Погибших и пострадавших нет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на управление пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.