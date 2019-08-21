На XXII фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" выступили ансамбли из 10 стран

Сад "Эрмитаж" - место со славной артистической историей: еще в 30-е здесь выступали советские диксиленды, была построена танцплощадка, на сцену выходили звезды приджазованной эстрады и джаза. А Леонид Утесов, как гласит молва, в свободное время любил собирать в дальних уголках "Эрмитажа" грибы. И ведь находил же?! Теперь сад совсем другой: там, где мэтр эстрады находил себе ужин, построили детскую площадку, а вблизи от знаменитой сцены-ракушки возвели крытый ресторан, разбили новые аллеи. Но любовь к джазу осталась в "Эрмитаже" неизменной.

В этом году у фестиваля появился и дополнительный танцевальный квадрат, сооруженный в паре десятков метров от главной сцены. Именно там, в окружении динамиков и зрителей, все желающие могли участвовать в конкурсе парных джазовых танцев. А затем с хорошим настроением отправиться на основную фестивальную площадку: к сцене, многочисленным кафе, прилавкам, ну и, конечно, - к любимой музыке. А для тех, кто пока не научился танцевать, на фестивале, кажется, впервые организовали бесплатные уроки. Все это тоже подтверждало девиз нынешнего - уже 22-го по счету фестиваля - "Окрыленные джазом". Все так и получилось: окрылило!

Нужная пропорция между артистами, которых "нужно услышать" и "хочется узнать", была соблюдена

Вход на этот open-air, главным организатором которого снова стал продюсер Михаил Грин, при поддержке департамента культуры Москвы, был бесплатным (в прошлые годы приходилось платить за билеты). Хотя программа - многим другим open-air на зависть.

В течение двух дней в саду "Эрмитаж" выступили 10 ансамблей и солистов из России, США, Австрии, Польши и Израиля. Среди них были три звезды современного джаза: пианист Яков Окунь и его проект "Российско-польский диалог", американский саксофонист Эрик Александер и израильский саксофонист Роберт Анчиполовский с концептуальной кавер-программой "Вспоминая Кэннонболла Эдерли". Все трое стали хэдлайнерами этого open-air. Но при этом в "Эрмитаже" сверкали и новые яркие исполнители, в частности - трубач и вокалист Павел Иванов и кларнетист Валерий Киселев.

Так что нужная пропорция между артистами, которых "нужно услышать" и "хочется узнать", была четко соблюдена. А сбалансированность нового и старого доброго - всегда обычно и способствует успеху фестивалей, даже не важно, о каком музыкальном жанре при этом идет речь.

Любопытно, что в этот раз среди участников "Джаза в саду "Эрмитаж" больше всего было саксофонистов: помимо уже названных - Квартет саксофонистов Сергея Головни и поляк Сильвестр Островский. И саксофонист из Jazz Band певицы Марины Волковой был очень хорош.

Пока взрослые слушали музыку, для их детей была организована специальная культурная программа: малышей учили рисовать, делать поделки на темы музыки. Но большинство из них постоянно отвлекались: прислушивались к джазу, который звучал все эти дни: гордо, драматично и затейливо. Значит, возможно, они сами однажды выйдут на сцену.

Между тем

Джазовый сезон в России ныне в самом разгаре. 24 августа Игорь Бутман проведет свой очередной фестиваль "Джаз в Сколково", а в Крыму c 23 по 25 августа состоится трехдневный open-air "Коктебель Джаз Пати".