Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Ранее СМИ сообщили о дискуссии в Белом доме относительно возможности приобретения Гренландии у королевства. В частности, американская сторона якобы изучала вопрос о предоставлении Дании крупной финансовой суммы.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии. Однако Копенгаген опроверг возможность продажи острова. После этого президент США отложил свою поездку в Данию и встречу с премьером этой страны Метте Фредериксеном.

"Дания - особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксена о том, что она не будет заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отменяю нашу встречу", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом. В пересчете на сегодняшний день это около 1,3 миллиарда долларов.