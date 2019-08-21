Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Новости

Больше крымчан получили право на бесплатный проезд в транспорте 17:22
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары 17:20
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века 17:15
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 17:12
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены 17:02
ФК "Зенит" подписал контракт с защитником Данилом Круговым 17:00
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни 16:59
Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки 16:59
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 16:51
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет 16:50
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё 16:49
Врач рассказал, как подготовить ребенка к детсаду 16:47
В индийских учебниках встречаются странные вещи 16:44
Поезд задавил девушку в Подмосковье 16:42
Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ 16:40
Российский экспортный центр поддержит белорусские предприятия 16:38
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
Политологи заявили об электоральной интеграции Крыма в Россию 16:34
Российскому роботу дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС 16:30
На Урале рабочий оказался заблокирован в шахте после обрушения породы 16:21
Похищенные российские моряки предположительно находятся в Нигерии 16:18
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave 16:18
Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 16:09
Рубрика: В мире

Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Текст: Александр Ленин
США готовы взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова. Об этом сообщает Washington Post.
Фото: REUTERS/Lucas Jackson Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Ранее СМИ сообщили о дискуссии в Белом доме относительно возможности приобретения Гренландии у королевства. В частности, американская сторона якобы изучала вопрос о предоставлении Дании крупной финансовой суммы.

Фото: istock
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии. Однако Копенгаген опроверг возможность продажи острова. После этого президент США отложил свою поездку в Данию и встречу с премьером этой страны Метте Фредериксеном.

"Дания - особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксена о том, что она не будет заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отменяю нашу встречу", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом. В пересчете на сегодняшний день это около 1,3 миллиарда долларов.

В мире США В мире Европа Дания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ