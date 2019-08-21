Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой

Причиной смерти народной артистки России Александры Назаровой, скончавшейся в одной из столичных клиник на восьмидесятом году жизни, стала болезнь легких.

Об этом в разговоре с РЕН ТВ сообщила заместитель художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

"Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", - уточнила Боголюбова.

Дата и место прощания и похорон актрисы будут названы позднее.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. На сцене - с шести лет. В кино - с 1961 года, с роли Нади в драме Райзмана "А если это любовь?", где ее экранными партнерами были другие дебютанты - Андрей Миронов и Евгений Жариков.

Всего на счету актрисы порядка ста фильмов и сериалов - "Экипаж" 1979 года, мелодрама "Любовь с привилегиями", "Граница: Таежный роман", "Бригада" и "Глухарь", "Краткий курс счастливой жизни", "Моя прекрасная няня".