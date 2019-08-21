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21.08.2019 17:59
Рубрика: Власть

Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно

Текст: Александр Ленин

Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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"Документы Евгению оформили вчера (отправлены запросы в Россию и запущены необходимые процедуры), плата не взималась. Российские представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. По ее словам, 21 августа в генконсульство в Одессе из России поступили необходимые для оформления паспорта Мефёдову материалы.

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Захарова назвала ложью ранее распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что Евгений Мефёдов столкнулся в российском генконсульстве в Одессе с формальным отношением, где с него за оформление документов якобы потребовали установленную плату. "Повторю, это фейк, деза, ложь", - резюмировала дипломат.

Евгений Мефёдов 19 августа был отпущен на свободу под залог. Он провел в украинской тюрьме в общей сложности около пяти лет. В настоящее время россиянин находится под домашним арестом. Мужчину обвиняют в сепаратизме.

Власть Право Личные документы Правительство МИД Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
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