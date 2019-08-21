Почему в каждом больничном храме есть эта икона Богородицы

День чудотворной иконы "Всецарицы" - "губительницы раковой язвы" - приходится на конец августа, хотя молебны знаменитому образу звучат круглый год, а иконы "Всецарицы" есть в любом больничном храме, особенно в онкологических. В чем тут дело?

Если мы откроем описание чудотворных икон Пресвятой Богородицы, изданное в начале XX века, то ничего там о "Всецарице" не найдем: первые списки афонской иконы XVII века из знаменитого Ватопедского монастыря появились в России недавно, в середине 90-х годов. Но слава о том, что по молитве этому образу Богородицы происходят чудесные исцеления, что икона помогает раковым больным, пострадавшим от радиации, облегчает страдания ВИЧ-больных, дошла до самых отдаленных уголков страны. В храмы, где есть списки иконы, стекаются верующие, просящие помощи и заступничества у "Всецарицы" и при болезненных состояниях невыясненной этиологии. Почему же происходят исцеления? По вере. "По вере вашей да будет вам", - сказал Господь двум слепцам, и тотчас отверзлись их очи. "Насколько веры, настолько привтечения Божеской силы, - рассуждает великий русский святой Феофан Затворник. - Вера - это приемник и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и любит обитать в душах человеческих; но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению... Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть. Господи, приложи же нам веру, ибо и вера - Твой же дар", - пишет святой.

"В болезни, в немощи телесной, в скорби, человек не может поначалу гореть к Богу верой и любовию, потому что в скорби и в болезни сердце болит, а вера и любовь требуют здравого, спокойного сердца", - пишет другой наш святой Иоанн Кронштадтский. И продолжает: "Не пропускай случая молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению о нем его родных. Господь с благоволением призирает на молитву любви нашей и на дерзновение наше перед Ним".

Сам святой, прославленный уже при жизни чудотворениями, молился с необыкновенной настойчивостью. Известен случай, когда о. Иоанн девять раз "с дерзновенным упованием" просил выздоровления младенцам Павлу и Ольге, и только на десятый Господь их исцелил! При этом надо понимать, что, взывая к Богу, мы смиренно говорим: "Да будет воля Твоя, а не моя!" Не настаиваем на своем, а дерзаем испрашивать милости - за тех, кого любим.

"Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чем-либо душой, - писал св. Феофан Затворник. - Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и вера ваша безмолвна... Вы заказали молебен в церкви, но, дав деньги, чтобы другие молились, сами сбросили с плеч свои заботы".

Дальше святой учит, как молиться за больного. Кроме домашней молитвы нужно обязательно приходить на молебен в храм и молиться там - со всей силой любви. Подавать записки с именем на проскомидию (проскомидия от греческого "приношение" - первая часть Божественной литургии, когда в алтаре совершается приготовление хлеба (просфор) и вина для Евхаристии, или Причастия). В величайшую минуту таинства Евхаристии, когда происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы и приношение Бескровной Жертвы за живых и усопших, молиться следует с особым вниманием. А когда священник под пение молитвословия "Достойно есть..." молится о живых и усопших, поминая их по именам, крайне важно вспомнить и о своих близких.

Ватопедский православный греческий мужской монастырь на Святой горе Афон, где в XVII в. впервые зафиксировали чудо по молитве "Всецарице". Фото: @2741@/ВАТОПЕД/ДАМИАН

Но значит ли все перечисленное, что мы только молимся, пренебрегая докторами? Ни в коем случае! В Библии не раз звучит мысль: "Почитай врача, ибо Господь создал его, и от Вышнего - врачевание". И среди святых немало целителей: начиная с апостола и евангелиста Луки, судового врача, заканчивая исповедником XX в. Лукой Войно-Ясенецким, хирургом и архиепископом, автором учебника "Очерки гнойной хирургии" и богословского труда "Дух, душа, тело", где сердце рассматривается уже как орган богопознания.

А в молитве к Пресвятой Богородице перед иконой "Всецарица" есть такие слова: "Ум и руки врачующих нас благослави, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего".

Суть любой иконы всегда передается ее изображением, важно уметь его "прочитать". Посмотрите, как царственная торжественность позы Богородицы на иконе "Всецарица" смягчается жестом любви и моления: голова Богородицы склоняется к Спасителю, Ее правая рука просительно воздета к Нему. Этот жест молитвенного обращения образует плавный полукруг, который продолжается строгими, но тоже плавными линиями позы сидящего Богомладенца. В левой руке Христа свиток, в котором записан Закон, а вот правой рукой Он благословляет, и этот жест благословения - ответ на молитвенное прошение Богородицы. Плавные линии фигур Богородицы и Христа усиливаются полукругом спинки трона, и если присмотреться внимательнее, то можно раскрыть главную загадку иконы. Композиция ее такова, что человек, стоящий перед ней, оказывается включенным в этот полукруг, он его замыкает, закольцовывает, именно нас, стоящих перед "Всецарицей", не хватает для законченности. А теперь обратите внимание, куда направлены взгляды Богородицы и Христа! Оказывается, куда бы ни смотрел человек, стоящий перед иконой, взгляд его также окажется вовлеченным в единое пространство с Ними. Так, благодаря искусству иконописца, именно стоящий перед иконой становится центром, сосредоточием всего. И это касается не только пространства, нет. Главное - молящийся становится вовлеченным в молитвенное обращение Богородицы к Христу и в Его милующее благословение. Человек и его молитва становятся необходимым звеном в этом акте божественной любви.

Основные цвета иконы - золотой, зеленый, красный - символизируют свет Царствия Небесного и власть Бога над тварным миром. Яркие, сочные цвета создают ощущение радости, причастности к миру горнему, а икона вызывает необычайный подъем духа. В молитве перед образом "Всецарица" есть такие слова: "Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй..." "Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты покрый нас многоцелебным Твоим покровом..."

Компетентно

Важно состояние духа больного

"Велико влияние психики больного на течение болезни. Состояние духа больного, его доверие или недоверие врачу, глубина его веры и надежды на исцеление или, наоборот, психическая депрессия, вызванная неосторожными разговорами врачей в присутствии больного о серьезности его болезни, глубоко определяет исход болезни. Психотерапия, состоящая в словесном, вернее, духовном, воздействии врача на больного - общепризнанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней". Лука Войно-Ясенецкий, хирург, архиепископ.