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21.08.2019 16:40
Рубрика: В мире

Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ

Текст: Александр Саможнев

В Восточной Германии население требует отмены санкций ЕС в отношении России. Так, в земле Саксония-Анхальт за это высказываются 92 процента из числа опрошенных граждан, в Бранденбурге - 89, в Мекленбурге-Северной Померании - 82 и в Тюрингии - 79 процентов, свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу информагентства DPA.

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Похожая картина наблюдается и в общефедеральном масштабе. В общей сложности 21 процент респондентов требуют немедленной отмены санкций, а 32 процента - выступают за поэтапный отказ от ограничительных мер. Выросло также и число сомневающихся в целесообразности поддержания санкционного режима, таких зарегистрировано 24 процента.

Фото: iStock
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По данным Восточного комитета немецкой экономики, санкции ЕС в отношении России причинили значительно больше ущерба экономике на востоке Германии, чем в западной части страны. За период с 2013 по 2018 год торговый оборот восточногерманских земель с РФ сократился в среднем на 28,7 процента, в то время как на Западе - лишь на 17 процентов. При этом на востоке ФРГ от санкций против России особенно сильно пострадала Саксония. Торговый оборот земли с российскими партнерами сократился на 72,5 процента. В Саксонии-Анхальт минус составил 24 процента, в Бранденбурге - 20,4 и в Тюрингии - 19,9 процента.

Председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст призвал федеральное правительство прекратить санкции против России. "Если лекарство не действует, то не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", - уверен парламентарий. Между тем, стало известно о том, что санкции ЕС в отношении России продлены до конца января 2020 года. Россия в качестве ответной меры также продлила ограничительный режим для европейских стран. Восточный комитет немецкой экономики оценивает взаимный ущерб в миллиарды евро.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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