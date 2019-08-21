Похищенные российские моряки предположительно находятся в Нигерии

Российские моряки с судна "Мармалайта", которые оказались в плену у пиратов, могут находиться на территории Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольства РФ в Камеруне.

Дипломаты заявляют, что судовладельцу удалось договориться о доставке морякам провизии и необходимых медикаментов. Преступники за освобождение экипажа запросили выкуп, размер которого не разглашается в интересах дела. В настоящее время идут переговоры об освобождении моряков. По некоторым оценкам, этот процесс может длиться около двух недель.

Напомним, что пираты 15 августа напали на судно "Мармалайта". Корабль, принадлежащий немецкой компании, следовал под флагом Антигуа и Барбуды. Всего в руках у разбойников оказались восемь человек, в том числе трое с российскими паспортами.