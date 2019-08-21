Полковник-нелегал Вавилова раскрыла тайны своей героини Веры Свибловой

Сразу: роман Елены Вавиловой "Женщина, которая умеет хранить тайны" - это новое слово в литературе, по крайней мере, о разведчиках. Не берусь судить о роли соавтора Андрея Бронникова, но голос и переживания реальной разведчицы Елены Вавиловой в книге четко ощущаются". Суть в ином. Берешь - и взахлеб с 1-й и аж до 350-й страницы.

Роман Елены Вавиловой - кладезь историй о разведчиках.

Никогда ничего подобного о работе разведчиков-нелегалов не читал, может быть, и потому, что похожего не писалось. А тут полная пятидесятипроцентная откровенность, до которой никто и никогда не добирался. Как "приглашают в нелегалы" - наших героев приметили в Томске. Как готовят в родной столице, помещая в условия далекой страны. Кто учит их языкам, да так, чтобы ни на чем не проколоться. Затем вживание в легенду - вымышленную биографию существовавшего - или не существовавшего - человека. Нелегалу предстоит не просто принять личину мистера или миссис Смит. Ему, быть может, надо прожить вдали от дома целую жизнь, не вызывающую никаких подозрений и любопытства у окружающих. И при том, постоянно работая в разведке в особых условиях ради безопасности Родины. Книга - кладезь профессиональных историй об уходе от слежки (наружки), закладке тайников, обработке записей, сборе материалов о заинтересовавшем советскую разведку жителе чужого государства...

Есть и о святая святых - о вербовке. Деликатнейшая тема. Высокопоставленное лицо должно быть обращено в нашу веру. Или подкуплено. А, возможно, подход к тайнам будет найден, если разведчик-нелегал сумеет убедить объект в том, что тот помогает совсем не СССР и не России, а иной державе. Героизм, боль, тоска, самопожертвование, любовь, предательство - в едином и очень прочно сплетенном клубке. Больше всего мне понравились приведенные в каждой из 45 глав романа куски, специально набранные курсивом. Так говорят между собой родственники, собравшиеся не за утренне-торопливым, а вечерним столом. Раскрепощенно, легко, понятно, искренне. По мне - "воспоминания" и есть наибольшая удача книги.

Елена Вавилова работала в США под именем Трейси Ли Энн Фоули

В ряду этих удач и вроде бы бочком, мельком появляющийся на страничках романа многолетний руководитель нелегальной разведки Юрий Иванович Морозов. Не причисляю себя к лику посвященных, но, без сомнений, это генерал Юрий Иванович Дроздов. Многие нелегалы чтут его за отца. До чего же могучий, доступный, понятный всем был этот человек, получивший совсем юношей боевой орден за уличные бои в Берлине и ушедший в 2017-м. Вот кто унес с собой не только свои тайны, но и столько наших. Нет больше Дроздова, и не раскрыть никогда секретов, известных лишь ему. Был он последним из великих могикан, направлявших, бросавших в бой, спасавших героиню книги Веру Свиблову.

Откровенна автор - будем откровенны и мы. Елена Станиславовна Вавилова около двух десятилетий работала в США под именем Трейси Ли Энн Фоули вместе с мужем Дональдом Ховардом Хитфилдом - Андреем Олеговичем Безруковым. В 2010-м супругов арестовали по доносу предателя. Вместе с еще несколькими разведчиками-нелегалами их вскоре обменяли на американских шпионов.