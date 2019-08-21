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21.08.2019 19:32
Рубрика: В мире

Атака на Берлин

Первого сентября поляки потребуют у Германии 850 миллиардов долларов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Предстоящий 1 сентября визит в Польшу федерального президента Германии, а в прошлом главы немецкого дипведомства Франка-Вальтера Штайнмайера может обернуться дипломатическим скандалом. Как сообщает Spiegel Online, именно ко дню 80-й годовщины начала Второй мировой войны депутаты польской правящей партии "Право и справедливость" собираются приурочить публикацию "доклада о репарациях", в котором Берлину будет официально выставлен счет на 850 миллиардов долларов.

В рамках запланированных памятных мероприятий с участием многих мировых лидеров Штайнмайер посетит Варшаву и Велюнь - приграничный город в Лодзинском воеводстве, на который в 4.30 утра 1 сентября 1939 года были сброшены первые авиабомбы люфтваффе. Судя по тому, что глава МИД Польши Яцек Чапутович уже поднимал вопрос о "невыплаченных" репарациях в присутствии немецкого коллеги Хайко Мааса, президенту Штайнмайеру тоже вряд ли удастся избежать жесткого напора поляков. Впрочем, на такие случаи у немецких официальных лиц давно заготовлен ответ, что Берлин считает вопрос о выплатах Польше за ущерб во Второй мировой войне раз и навсегда закрытым "как с правовой, так и с политической точки зрения". Общеизвестен факт, что летом 1953 года Польская Народная Республика приняла решение прекратить дальнейшее взимание репараций с ГДР. А 23 сентября того же года представитель социалистической Польши в ООН, выступая на VIII заседании Генассамблеи, вновь официально подтвердил отказ от финансовых претензий к немецкой стороне.

Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей

Примечательно, что еще четыре года назад Варшава признавала, что у нее нет никаких оснований для притязаний к ФРГ. Как писала "РГ", в 2015 году на запрос польского сейма МИД республики за подписью замминистра выдал однозначное заключение: "Польские власти на сегодняшний день не имеют международно-правовой возможности обратиться к Германии с требованием репараций". Однако после своей победы на выборах правоконсервативная партия "Право и справедливость" подняла эту тему на знамя. Была создана специальная комиссия, которая пересчитала сумму ущерба, указанную в послевоенном рапорте, по нынешнему курсу, отсюда и появились эти астрономические 850 миллиардов. На днях господин Чапутович заявил в интервью агентству dpa о том, что Польша "подверглась дискриминации" и вообще "ощущает глобальный дефицит справедливости" в этом вопросе. По мнению дипломата, такие страны, как Франция и Нидерланды, "незаслуженно" получили гораздо более значимые суммы, хотя пострадали от нацистов гораздо меньше.

Еще четыре года назад Варшава признавала, что у нее нет никаких оснований для притязаний к ФРГ

Наблюдатели полагают, что тему репараций Польша может использовать на переговорах с немцами для возможного торга по каким-то другим преференциям или проблемным вопросам. "Германия и Евросоюз уже давно призывают республику соблюдать принципы правового государства и грозят ей штрафами (в связи с реформой судебной системы. - Прим. "РГ"), - напоминает Spiegel Online. - Кроме того, 13 октября в Польше пройдут парламентские выборы, и партия "Право и справедливость" надеется получить поддержку избирателей благодаря массированной атаке на Берлин".

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