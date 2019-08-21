Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и детьми покинул Киев и отправился в Норвегию.

По некоторым данным, политик остановился в городе Олесунн. Это место крайне популярно среди рыболовов. Там экс-глава украинского государства, по всей видимости, собирается отдохнуть от суеты политической жизни.

"Он (Петр Порошенко - прим. "РГ") прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - сообщил очевидец, которого цитирует издание "Фокус".