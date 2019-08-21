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21.08.2019 18:50
Рубрика: Власть

Посол РФ: Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС

Текст: Александр Борисов (Белград)

25 октября ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

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"Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС - эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект, - написал Боцан-Харченко в Twitter. - Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет свыше 182 млн потребителей, а совокупный ВВП - более 1,9 трлн долларов США. В перспективе Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС. Это пример сбалансированной политики Белграда, подхода к ведению международных дел с учетом собственных национальных интересов".

Напомним, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая в августе на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, призвал ускорить подготовку соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.

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