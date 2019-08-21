Правительство изучит возможность поставок в Россию лекарств от эпилепсии

Зарубежным производителям будет направлен запрос о возможности поставки в Россию ряда психотропных препаратов, необходимых для лечения больных эпилепсией. Об этом сообщают РИА Новости ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сейчас производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых для лечения эпилепсии, обеспечено отечественными производителями. Но не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, в основном применяемых для лечения детей. Речь идет о свечах, сиропах, специальных растворах. Такие формы производятся только за рубежом и производители не регистрируют их в России.

Поэтому, как уточнили в секретариате Голиковой, дано поручение Минздраву сформировать потребность в таких формах психотропных препаратов. Минпромторг и ФГУП "Московский эндокринный завод" направит на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки в Россию 4 психотропных препаратов, один их которых в России не производится и не зарегистрирован.