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21.08.2019 17:34
Рубрика: Экономика

Правительство изучит возможность поставок в Россию лекарств от эпилепсии

Текст: Ольга Игнатова

Зарубежным производителям будет направлен запрос о возможности поставки в Россию ряда психотропных препаратов, необходимых для лечения больных эпилепсией. Об этом сообщают РИА Новости ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Фото: РИА Новости
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Сейчас производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых для лечения эпилепсии, обеспечено отечественными производителями. Но не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, в основном применяемых для лечения детей. Речь идет о свечах, сиропах, специальных растворах. Такие формы производятся только за рубежом и производители не регистрируют их в России.

Поэтому, как уточнили в секретариате Голиковой, дано поручение Минздраву сформировать потребность в таких формах психотропных препаратов. Минпромторг и ФГУП "Московский эндокринный завод" направит на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки в Россию 4 психотропных препаратов, один их которых в России не производится и не зарегистрирован.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Вице-премьеры
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