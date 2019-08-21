Правительство обновляет парк "скорых" и школьных автобусов

Более 1200 машин "скорой" и 2200 школьных автобусов закупят для регионов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Ранее он принял решение о выделении на эти цели из резервного фонда 10 млрд рублей.

"Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысячи автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - подчеркнул глава правительства. "Это важная мера, ее в регионах ждут", - сказал Медведев, добавив, что средства на эти цели выделяются регулярно.