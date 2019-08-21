Президент Мозамбика Филипе Ньюси рассказал о целях своего визита в Москву в интервью "Российской газете" и ТАСС.

Как вы оцениваете уровень двусторонних отношений между нашими странами?

Филипе Ньюси: В 2020 году исполнится 45 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. На самом деле в момент объявления независимости Мозамбика в 1975 году наши народы уже связывали дружеские и братские отношения. Мы вместе работали ради освобождения Мозамбика и ожидаем многого от этого визита. Мы приехали с тем, чтобы подтвердить России, ее народу и правительству нашу готовность развивать двусторонние отношения. Приоритетом в наших отношениях, которые находятся на хорошем дипломатическом и политическом уровне, является развитие экономических отношений. Именно это станет основной темой моей встречи с Владимиром Путиным. Также я воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить российский народ и лично Владимира Путина за проявленные помощь и солидарность во время циклона "Идай". Также запланировано подписание ряда соглашений в производственной и социальной сферах.

Каковы сегодняшние приоритеты внешней политики Мозамбика?

Филипе Ньюси: Мы поддерживаем деятельность ООН и также активно сотрудничаем с африканскими странами в рамках Африканского Союза. Наша внешняя политика направлена на увеличение количества дружественных стран и нулевое количество враждебных. Мы являемся суверенным государством со своими ресурсами, с человеческим капиталом. Теперь мы обсуждаем возможности сотрудничества с Россией, с тем, чтобы обеспечить взаимную выгоду в двусторонних отношениях. Это также является одной из основных задач моего визита в Москву.

В октябре этого года в Сочи состоится саммит Россия - Африка, где ожидается большое количество глав государств африканских стран. Как вы оцениваете это предстоящее событие, которое никогда ранее не проводилось?

Филипе Ньюси: Я считаю, очень важным то, что Россия поставила отношения с африканскими странами в приоритет своей внешней политики. У Африки есть большие сырьевые ресурсы. Россия является европейской страной, с развитыми технологиями, ноу-хау и финансовыми возможностями для инвестирования в Африку. Для нас это хорошая возможность. Со мной приехали порядка 45 предпринимателей, и они встретятся с 400 своими коллегами. Мы уже фактически начали этот форум Россия-Африка. Несколько моих африканских коллег уже сказали мне, что будут участвовать в форуме, и использовать возможности, которые предоставляет Россия для экономического развития наших стран.

Мы хотели бы многому научиться у наших российских друзей

Какой вы видите роль России в современной Африке?

Филипе Ньюси: Возможно, некоторые поколения не имеют представления о былом масштабе сотрудничества России с африканскими странами. Но у этих отношений есть огромный потенциал, который сближает людей и объединяет поколения. Мы сейчас укрепляем его. Сейчас мы должны работать на благо экономического подъема наших стран, основанного на базе взаимного уважения и взаимной выгоды. Сейчас, когда говорят про Мозамбик, многие имеют ввиду наши углеводороды. Но у нас есть не только газ. Мозамбик богат плодородными землями, поэтому традиционным занятием для нашего народа является сельское хозяйство. Мозамбик очень красивая страна и сейчас становится популярным туристическим направлением. У нас также есть реки и море, то есть можно заниматься рыболовством и рыбоводством. Есть уголь, графит, турмалин и еще целый ряд полезных ископаемых. Мы стараемся привлечь инвестиции по время любого визита, будь то в страны Африки, Европы или Азии.

Ваши родители были активными участниками боевых действий против португальских колонизаторов. Как вы вспоминаете это время? Какой путь, на ваш взгляд, смог пройти Мозамбик за эти годы?

Филипе Ньюси: В то время наши родители не имели свободы. Их заставляли производить все для других. Они не обладали свободой самовыражения. Это был колониализм в классическом понимании. И именно поэтому они решили бороться, и, с помощью друзей, в данном конкретном случае, российского народа, мы смогли обрести свободу. Но теперь у нас в приоритете сохранение мира в Мозамбике. Эта задача очень важна, так как после объявления независимости в нашей стране последовал ряд конфликтов. И эти конфликты были разрешены, однако в момент начала моего президентского срока, который заканчивается в этом году, основной задачей было восстановление мира в Мозамбике. И эти усилия увенчались подписанием договора о мире и согласии 6 августа в Мапуту, на глазах у всего Мозамбика и всего мира. Основным условием развития Мозамбика было установление мира. Будучи колонизированными, мы не могли нормально развиваться, мы не являлись хозяевами того, что мы производили, но с того момента, как мы стали свободными, нам стали жизненно необходимы мир и спокойствие, с тем чтобы приложить наши усилия на благо Мозамбика.

Мозамбик очень красивая страна и сейчас становится популярным туристическим направлением

Скоро в Мозамбике пройдут президентские выборы, подойдет к концу ваш первый срок. Что вам удалось достичь за годы вашего президентства и что больше всего вас беспокоит?

Филипе Ньюси: Выборы президента Мозамбика пройдут 15 октября этого года. После моего избрания, это был первый срок, когда мы не получали помощи в бюджет от дружественных стран, которая составляла до 55-60 процентов. Мозамбик пережил сильнейшую засуху. А после засухи мощнейшие наводнения. Были и военные конфликты, из-за которых остановилось производство. Однако никто не остался без минимальной зарплаты на протяжении всех последних пяти лет. Мы поддерживали стабильность. У нас были финансовые проблемы, инфляция превышала 26 процентов. Макроэкономическими мерами ее удалось на сегодняшний день снизить до 4 процентов. Но самым большим достижением для мозамбикцев стала стабильность. С 2016 года пусть и с переменным успехом и перерывами, но продолжался диалог, благодаря которому мы не воевали друг с другом, и это увенчалось договором о мире, что является значимым наследием. Это и многое другое, что было сделано, можно измерить только посредством оценки качества жизни, которое не сразу замечается. Стабильность в нашей стране сейчас является основой ее существования. Сейчас мы определили четыре приоритетных направления в экономике, среди остальных. Это - инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и туризм. Я хотел бы пригласить россиян, чтобы они не упускали возможность сотрудничества. Чтобы мы не только были друзьями по войне за независимость. Мы хотели бы многому научиться у наших российских друзей.