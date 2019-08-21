Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп и его румынский коллега Клаус Йоханис выступили против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров государств.

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Трамп и Йоханис указали на свое несогласие с "Северным потоком-2" и другими проектами, которые ставят западных "союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России". По мнению руководителей стран, имеющиеся в Румынии газовые ресурсы могут способствовать энергетической безопасности Европы. Вашингтон и Бухарест будут работать над улучшением инвестиционного климата в области энергетики.

Добавим, что Дональд Трамп и Клаус Йоханис в позитивном ключе оценили взаимодействие сторон в рамках военно-политического блока НАТО, в том числе в акватории Черного моря.