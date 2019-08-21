Овен

Вы можете оказаться в ситуации, когда ваше мнение окажется решающим, но принять верное решение будет трудно.

Телец

Если собираетесь обновить свой гардероб, то сейчас для этого самое подходящее время.

Близнецы

Вам не стоит забывать, что у ваших близких есть собственные предпочтения. Важно принимать коллегиальные решения.

Рак

Вы можете быть излишне откровенны в общении. Это, вероятно, ослабит ваши позиции.

Лев

Широкие жесты и мужественные поступки будут показателем не только бескорыстной верности, но и духовной зрелости.

Дева

Вам будет полезно поработать в команде. Вы сможете узнать много нового о себе и о коллегах.

Весы

Попытки изменить привычное течение жизни могут оказаться довольно успешными.

Скорпион

Вы будете благодушно взирать на любые действия окружающих, если это не затронет вас лично. В противном случае нанесете серию ответных ударов.

Стрелец

Постарайтесь не терять голову, иначе можете быть вовлечены в опасные предприятия.

Козерог

Вам стоит с вниманием отнестись к тому, что происходит вокруг, даже если у вас будет множество неотложных дел.

Водолей

Используйте любой шанс, чтобы расширить свои жизненные горизонты. А вот сложную работу и поручения лучше отложить.

Рыбы

В новых делах не стоит рисковать старым ради приобретения нового опыта. Не все смогут оценить свои силы и возможности.