Овен
Вы можете оказаться в ситуации, когда ваше мнение окажется решающим, но принять верное решение будет трудно.
Телец
Если собираетесь обновить свой гардероб, то сейчас для этого самое подходящее время.
Близнецы
Вам не стоит забывать, что у ваших близких есть собственные предпочтения. Важно принимать коллегиальные решения.
Рак
Вы можете быть излишне откровенны в общении. Это, вероятно, ослабит ваши позиции.
Лев
Широкие жесты и мужественные поступки будут показателем не только бескорыстной верности, но и духовной зрелости.
Дева
Вам будет полезно поработать в команде. Вы сможете узнать много нового о себе и о коллегах.
Весы
Попытки изменить привычное течение жизни могут оказаться довольно успешными.
Скорпион
Вы будете благодушно взирать на любые действия окружающих, если это не затронет вас лично. В противном случае нанесете серию ответных ударов.
Стрелец
Постарайтесь не терять голову, иначе можете быть вовлечены в опасные предприятия.
Козерог
Вам стоит с вниманием отнестись к тому, что происходит вокруг, даже если у вас будет множество неотложных дел.
Водолей
Используйте любой шанс, чтобы расширить свои жизненные горизонты. А вот сложную работу и поручения лучше отложить.
Рыбы
В новых делах не стоит рисковать старым ради приобретения нового опыта. Не все смогут оценить свои силы и возможности.