Психотропные препараты для детей закупят за рубежом

Правительство поручило направить зарубежным производителям запрос на поставки в Россию психотропных препаратов. Они необходимы для лечения детей, больных эпилепсией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В России психотропные лекарственные препараты, необходимые для лечения эпилепсии, производят, но они подходят не всем. Такие формы, как свечи, сиропы, специальные растворы, производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

Как отметили в секретариате, правительство дало поручение Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти сформировать потребность по таким недостающим психотропным препаратам. Минпромторгу и ФГУП "Московский эндокринный завод" поручено запросить зарубежных производителей о возможности поставки психотропных препаратов диазепам, фенобарбитал, медозалам в формах, которые не производятся в России, а также лекарственного препарата клобазам, который в России не производится и не зарегистрирован.

Как уточняется, ФГУП "Московский эндокринный завод" направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки не менее 10 тысяч упаковок. При положительном решении в конце октября планируется ввоз препаратов.

Вопрос обеспечения больных детей лекарствами, которые невозможно купить в России, и медики, и родители таких детей поднимают уже давно. Но широкую огласку он получил после того, как за последние пару месяцев сразу две матери были задержаны, когда пытались получить заказанное за границей противосудорожное лекарство "Фризиум". Препарат не зарегистрирован в России и содержит клобазам - психотропное вещество, оборот которого сейчас законодательно ограничен в нашей стране. К делам подключились правозащитные организации. В обеих ситуациях уголовные дела были закрыты.

Узнав новость о том, что препараты появятся в России, одна из задержанных матерей - Екатерина Коннова - отметила, что счастлива. По ее словам, лед тронулся.