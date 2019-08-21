Путин и Ниинистё начали переговоры в Хельсинки

Лидеры России и Финляндии проводят переговоры в президентском дворце в Хельсинки. Владимир Путин подъехал ко входу на автомобиле Aurus.

Назвав собеседника "дорогой Саули", президент России поблагодарил за приглашение. "Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям", - оценил он.

Москва довольна уровнем отношений. "Контакты идут по всем линиям - парламентов, правительств, общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям", - перечислил Путин и предложил поговорить по двусторонней повестке и по международной проблематике. "По всем вопросам, которые представляют для нас взаимный интерес", - заключил он.

Ниинистё приветствовал Путина на русском и заявил, что в Финляндии внимательно следили за переговорами в Брегансоне лидеров России и Франции. "Насколько нам понятно, визит был успешным, - оценил он. - А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты".