21 августа завершились работы по прокладке "Северного потока-2" на территории финляндской исключительной экономической зоны. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин во время пресс-конференции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

"Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке", - цитирует ТАСС слова российского лидера.

Отметим, что газопровод будет проходить через экономические зоны и территориальные воды РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Копенгаген пока что не одобрил строительство трубопровода, но российская сторона рассчитывает получить согласие уже к октябрю текущего года.