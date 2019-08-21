Путин: Предоставление списков "мертвых душ" - не ошибка, а фальсификация

Предоставление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" от кандидатов в депутаты московского парламента - не ошибка, а настоящая фальсификация, убежден президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

"Что касается событий в России, в Москве, в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы​​​, - передает РИА Новости ответ российского лидера на вопрос журналистов о проходивших в Москве митингах. - Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство".

Претенденты должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают, напомнил президент.

"Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые "мертвые души" - есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих листах подписных, - констатировал Путин. - Это не ошибка, это фальсификация".