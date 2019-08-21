Новости

Больше крымчан получили право на бесплатный проезд в транспорте 17:22
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары 17:20
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века 17:15
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 17:12
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены 17:02
ФК "Зенит" подписал контракт с защитником Данилом Круговым 17:00
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни 16:59
Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки 16:59
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 16:51
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет 16:50
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё 16:49
Врач рассказал, как подготовить ребенка к детсаду 16:47
В индийских учебниках встречаются странные вещи 16:44
Поезд задавил девушку в Подмосковье 16:42
Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ 16:40
Российский экспортный центр поддержит белорусские предприятия 16:38
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
Политологи заявили об электоральной интеграции Крыма в Россию 16:34
Российскому роботу дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС 16:30
На Урале рабочий оказался заблокирован в шахте после обрушения породы 16:21
Похищенные российские моряки предположительно находятся в Нигерии 16:18
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave 16:18
Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 16:49
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё

Текст: Кира Латухина (Хельсинки)

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой. Самолет главы государства уже приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая

Визит начнется со встречи в узком составе, затем с участием представителей делегаций. Место встречи - президентский дворец, который был резиденцией русских царей и членов императорской фамилии. Здесь останавливались Николай I, Александр II, а с 1921 года он стал рабочим и представительским помещением президентов Финляндской Республики. Также запланирована пресс-конференция, после чего лидеры направятся на рабочий обед в крепость Свеаборг.

На повестке - ключевые темы двустороннего сотрудничества, ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе отношения России с Евросоюзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС. Среди тем - безопасность в районе Балтийского моря, включая инициативу Саули Ниинистё о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой, в частности, использование транспондеров в военной авиации. А также - взаимодействие России и Финляндии в Арктике.

Финляндский лидер ранее уже заявил, что планирует обсудить геополитическую ситуацию и Украину. "Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пояснил он. Ниинистё также сказал, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет.

Что касается двусторонних отношений, то стоит отметить, что в прошлом году товарооборот вырос на 19 процентов до 14,8 миллиарда долларов. Но за пять месяцев этого года двусторонняя торговля снизилась на 6,2 процента (до 5,9 миллиарда долларов).

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ