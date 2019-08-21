Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой. Самолет главы государства уже приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Визит начнется со встречи в узком составе, затем с участием представителей делегаций. Место встречи - президентский дворец, который был резиденцией русских царей и членов императорской фамилии. Здесь останавливались Николай I, Александр II, а с 1921 года он стал рабочим и представительским помещением президентов Финляндской Республики. Также запланирована пресс-конференция, после чего лидеры направятся на рабочий обед в крепость Свеаборг.

На повестке - ключевые темы двустороннего сотрудничества, ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе отношения России с Евросоюзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС. Среди тем - безопасность в районе Балтийского моря, включая инициативу Саули Ниинистё о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой, в частности, использование транспондеров в военной авиации. А также - взаимодействие России и Финляндии в Арктике.

Финляндский лидер ранее уже заявил, что планирует обсудить геополитическую ситуацию и Украину. "Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пояснил он. Ниинистё также сказал, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет.

Что касается двусторонних отношений, то стоит отметить, что в прошлом году товарооборот вырос на 19 процентов до 14,8 миллиарда долларов. Но за пять месяцев этого года двусторонняя торговля снизилась на 6,2 процента (до 5,9 миллиарда долларов).