Путин: Россия уважает и соблюдает права своих граждан

В России уважаются права человека и соблюдаются права россиян, а протестные акции в российской столице не являются уникальным явлением по сравнению с происходящими в других странах, в том числе европейских государствах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан​​​, - заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Финляндии Саули Ниинисте. - События, о которых вы сказали - события в Москве и протестные акции - не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности".

Российский лидер также подчеркнул, что митинги, происходящие в других странах, зачастую носят более масштабный характер и имеют более тяжелые последствия для участников акций.

"Там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжело раненых, и о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов", - заявил Владимир Путин.

При этом глава государства заметил, что протестные акции в российской столице являются обострением предвыборной борьбы.