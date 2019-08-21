В среду Владимир Путин прилетел в Хельсинки, где провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. На пресс-конференции по их итогам российский лидер рассказал о том, как Москва ответит на испытания новой американской ракеты и что думает о работе в Совете Европы, а также ответил на вопросы об акциях протеста в Москве и инциденте под Северодвинском.

Визит начался со встречи в узком составе в президентском дворце и продолжился рабочим обедом в крепости Свеаборг. Путин подъехал ко дворцу на автомобиле Aurus, и лидеры так настроились на разговор, что прошли мимо фотокорреспондентов, но все же вернулись для совместного снимка.

Работа по прокладке трубопровода "Северный поток-2" на финском участке завершена

Назвав собеседника "дорогой Саули", президент России поблагодарил за приглашение. Причем Ниинистё приветствовал Путина на русском, а российский лидер не раз вчера говорил "спасибо" по-фински. "Мы с большим интересом, очень тщательно следили за вашим визитом во Францию. Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - заявил президент Финляндии.

Помимо двустороннего сотрудничества лидеры обсудили международные и региональные вопросы, в том числе отношения России с ЕС, украинский кризис, безопасность на Балтике, экологию. Путин сказал журналистам, что проинформировал коллегу о проблемах юго-востока Украины и они продолжат дискуссию за рабочим ужином.

Президент России поблагодарил за прагматичный подход к проекту "Северный поток-2" и отметил, что сегодня закончена работа на финляндском участке в исключительной экономической зоне. Журналисты спросили, есть ли опасения, что из-за нападок проект не будет реализован, на что Путин сказал, что "американцы убеждают и убедили европейских партнеров, что они должны загружать их ВПК". "Если теперь они убедят в том, что европейцы должны покупать их газ по повышенным ценам, - это выбор европейцев", - сказал он. Следующий шаг - субсидирование неконкурентоспособного продукта. "Но мне кажется, это избыточные требования даже с учетом союзнических отношений", - оценил президент РФ, добавив, что Европа заинтересована в получении российского газа. "Думаю, что проект будет реализован", - заключил он.

Еще Путин отметил высокий уровень туробменов и выразил надежду, что финских гостей заметно станет больше, когда с октября Россия начнет выдавать электронные визы гражданам ЕС бесплатно и без посещения консульства для поездки в Санкт-Петербург.

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с ЕС и рассчитывает на позитивный настрой нового руководства евроструктур. "Ценим, что финские партнеры способствовали решению вопроса возвращения прав российской делегации в ПАСЕ", - сказал он.

На пресс-конференции иностранцы задали Путину ровно те же вопросы, что и во Франции. "Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", - вновь отвечал им президент РФ. "События в Москве, протестные акции - не что-то уникальное для мира вообще и Европы в частности, - сравнил он. - Мы внимательно наблюдали за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами и имеют гораздо более тяжелые последствия для участников. Речь идет и о значительном количестве погибших, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжелораненых, и тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов". "События в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы", - пояснил Путин, напомнив, что избиркомы нашли в представленных некоторыми кандидатами списках "мертвые души". "Это не ошибка, это фальсификация", - сказал он и напомнил о законном способе защиты прав - обращении в суд, а также разрешенных митингах и протестах. "На несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующе реагируют", - заключил президент.

Путин заявил про работу в Совете Европы: "Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть - мы готовы обойтись. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ". "Не думаю, что это лучший способ строительства единой Европы. Лучше относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать то, что происходит в наших странах, и искать решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов", - заключил он.

На вопрос о том, чем Путин займется в 2025 году, он ответил: "2024 год - сегодня еще рано говорить, еще 2019-й".

Журналисты спросили и про реакцию на испытание США новой ракеты. "Мы разочарованы тем, что видели", - заявил российский лидер, заметив, что это противоречит ДРСМД и обостряет ситуацию в сфере безопасности. "Слишком быстро американцы испытали эту ракету после объявления о выходе из ДРСМД", - заметил он. Путин заметил, что эта ракета морского базирования, приспособленная для пусков с земли, и они могут быть с пусковых установок, которые есть в Румынии и в ближайшее время будут в Польше. "Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать европейских партнеров, какое там у них программное обеспечение", - продолжил он. "Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - подчеркнул российский лидер. "Согласен с президентом Финляндии, что нужен диалог: пока его нет, - сказал президент. - Мы соответствующие шаги будем предпринимать в ответ на эти действия - зеркального характера". "Предложения по началу диалога мы давно сделали. Но безопасность России будет надежно обеспечена", - заверил он.

"Американцы сами заявили, что не собираются размещать такие технологии в Европе. Конечно, проблематично, что сейчас мы в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше", - заметил Ниинистё, призвав начать новые переговоры по контролю над вооружениями.

Снова прозвучал вопрос про Северодвинск. "Трагедия в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов", - ответил Путин. "Это работа в военной сфере над перспективными вооружениями, мы не скрываем", - добавил он. И вызвана она действиями США. Что касается радиационного фона, то ни Россия, ни соседние государства не фиксируют его повышения. "Наши соответствующие службы работают, по докладам все в норме", - заверил президент. Он также заявил о необходимости наладить эффективную систему обмена информацией в области безопасности в ситуациях подобного рода.