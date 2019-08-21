Визит начался со встречи в узком составе в президентском дворце и продолжился рабочим обедом в крепости Свеаборг. Путин подъехал ко дворцу на автомобиле Aurus, и лидеры так настроились на разговор, что прошли мимо фотокорреспондентов, но все же вернулись для совместного снимка.
Назвав собеседника "дорогой Саули", президент России поблагодарил за приглашение. Причем Ниинистё приветствовал Путина на русском, а российский лидер не раз вчера говорил "спасибо" по-фински. "Мы с большим интересом, очень тщательно следили за вашим визитом во Францию. Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - заявил президент Финляндии.
Помимо двустороннего сотрудничества лидеры обсудили международные и региональные вопросы, в том числе отношения России с ЕС, украинский кризис, безопасность на Балтике, экологию. Путин сказал журналистам, что проинформировал коллегу о проблемах юго-востока Украины и они продолжат дискуссию за рабочим ужином.
Президент России поблагодарил за прагматичный подход к проекту "Северный поток-2" и отметил, что сегодня закончена работа на финляндском участке в исключительной экономической зоне. Журналисты спросили, есть ли опасения, что из-за нападок проект не будет реализован, на что Путин сказал, что "американцы убеждают и убедили европейских партнеров, что они должны загружать их ВПК". "Если теперь они убедят в том, что европейцы должны покупать их газ по повышенным ценам, - это выбор европейцев", - сказал он. Следующий шаг - субсидирование неконкурентоспособного продукта. "Но мне кажется, это избыточные требования даже с учетом союзнических отношений", - оценил президент РФ, добавив, что Европа заинтересована в получении российского газа. "Думаю, что проект будет реализован", - заключил он.
Еще Путин отметил высокий уровень туробменов и выразил надежду, что финских гостей заметно станет больше, когда с октября Россия начнет выдавать электронные визы гражданам ЕС бесплатно и без посещения консульства для поездки в Санкт-Петербург.
Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с ЕС и рассчитывает на позитивный настрой нового руководства евроструктур. "Ценим, что финские партнеры способствовали решению вопроса возвращения прав российской делегации в ПАСЕ", - сказал он.
На пресс-конференции иностранцы задали Путину ровно те же вопросы, что и во Франции. "Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", - вновь отвечал им президент РФ. "События в Москве, протестные акции - не что-то уникальное для мира вообще и Европы в частности, - сравнил он. - Мы внимательно наблюдали за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами и имеют гораздо более тяжелые последствия для участников. Речь идет и о значительном количестве погибших, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжелораненых, и тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов". "События в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы", - пояснил Путин, напомнив, что избиркомы нашли в представленных некоторыми кандидатами списках "мертвые души". "Это не ошибка, это фальсификация", - сказал он и напомнил о законном способе защиты прав - обращении в суд, а также разрешенных митингах и протестах. "На несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующе реагируют", - заключил президент.
Путин заявил про работу в Совете Европы: "Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть - мы готовы обойтись. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ". "Не думаю, что это лучший способ строительства единой Европы. Лучше относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать то, что происходит в наших странах, и искать решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов", - заключил он.
На вопрос о том, чем Путин займется в 2025 году, он ответил: "2024 год - сегодня еще рано говорить, еще 2019-й".
Журналисты спросили и про реакцию на испытание США новой ракеты. "Мы разочарованы тем, что видели", - заявил российский лидер, заметив, что это противоречит ДРСМД и обостряет ситуацию в сфере безопасности. "Слишком быстро американцы испытали эту ракету после объявления о выходе из ДРСМД", - заметил он. Путин заметил, что эта ракета морского базирования, приспособленная для пусков с земли, и они могут быть с пусковых установок, которые есть в Румынии и в ближайшее время будут в Польше. "Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать европейских партнеров, какое там у них программное обеспечение", - продолжил он. "Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - подчеркнул российский лидер. "Согласен с президентом Финляндии, что нужен диалог: пока его нет, - сказал президент. - Мы соответствующие шаги будем предпринимать в ответ на эти действия - зеркального характера". "Предложения по началу диалога мы давно сделали. Но безопасность России будет надежно обеспечена", - заверил он.
"Американцы сами заявили, что не собираются размещать такие технологии в Европе. Конечно, проблематично, что сейчас мы в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше", - заметил Ниинистё, призвав начать новые переговоры по контролю над вооружениями.
Снова прозвучал вопрос про Северодвинск. "Трагедия в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов", - ответил Путин. "Это работа в военной сфере над перспективными вооружениями, мы не скрываем", - добавил он. И вызвана она действиями США. Что касается радиационного фона, то ни Россия, ни соседние государства не фиксируют его повышения. "Наши соответствующие службы работают, по докладам все в норме", - заверил президент. Он также заявил о необходимости наладить эффективную систему обмена информацией в области безопасности в ситуациях подобного рода.