Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1777-р г. Москва

Принять предложение Минкультуры России о присуждении в 2019 году премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации:
государственному краевому бюджетному учреждению культуры "Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета имени П.И.Чайковского";
муниципальному бюджетному учреждению культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева";
Павлову Алексею Прокопьевичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Республики Саха (Якутия) "Театр юного зрителя", заслуженному работнику культуры Российской Федерации, народному артисту Республики Саха (Якутия).
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев