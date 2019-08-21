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21 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(7942)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1777-р г. Москва

Дата подписания 9 августа 2019 г.
Опубликован 21 августа 2019 г.

Принять предложение Минкультуры России о присуждении в 2019 году премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации:

государственному краевому бюджетному учреждению культуры "Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета имени П.И.Чайковского";

муниципальному бюджетному учреждению культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева";

Павлову Алексею Прокопьевичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры Республики Саха (Якутия) "Театр юного зрителя", заслуженному работнику культуры Российской Федерации, народному артисту Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

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