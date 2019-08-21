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21.08.2019 20:37
Рубрика: Общество

Разработчик рассказал, зачем роботу Федору ноги на МКС

Текст: Ксения Колесникова (Байконур)
Зачем андроиду ноги на Международной космической станции? В каком режиме робот Федор будет работать на орбите? Об этом журналистам рассказал исполнительный директор НАО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Напомним: завтра 22 августа в 06.38 по московскому времени робот Федор (позывной - Skybot F-850) отправится с Байконура к МКС. Стыковка станции и корабля "Союз-МС-14" с необычным пассажиром на борту намечена на 24 августа.

"Робот будет работать в копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм, подключится к роботу и будет выполнять определенные действия, манипуляции с предметами. Это еще называют аватарным управлением. То есть Скворцов сможет буквально почувствовать себя в теле робота", - рассказал Евгений Дудоров.

Фото: Роскосмос
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При этом полной свободы аватар пока не получит - к работе в автономном режиме, как и к выходу в открытый космос, он пока не готов. Это все планы на перспективу. Чем же конкретно робот займется на орбите в этом месяце? Ответ держится в строжайшем секрете - как и то, какими словами Федор поприветствует космонавтов на борту. Но кое-что можно сказать уже сейчас.

Во-первых, запланировано минимум 5-6 научных экспериментов. Работы пройдут с 28 по 30 августа. Робот будет активно общаться с космонавтами - у него в памяти хранится множество фраз и диалогов. Для этого на него установили голосовую систему и электронику, устойчивую к радиации. Плюс - заменили часть двигателей и контроллеров, компьютерную "начинку". Поставили новые камеры, защитный пластик... Сегодня Федор в цифрах и фактах выглядит так: вес 160 кг, рост 180 см. 72 степеней свободы, из них 48 - приводных. В добавок робот буквально обвешан датчиками. 48 датчиков, которые считывают изменение и скорость изменения угла поворота. Два акселерометра и гироскопа, два датчика нагрузки (давления). Плюс - два аккумулятора от скафандра "Орлан", которых с запасом хватит на все время работы (до 7 сентября)

Зачем роботу - Федору ноги в невесомости (как говорят разработчики - педипуляторы)? На этот вопрос тоже есть ответ.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Сейчас мы будем использовать их для якорения. То есть за них космонавты зацепят робота, прижмут к стенке, и он будет работать, - рассказал Евгений Дудоров. - Если мы говорим о каких-то будущих миссиях, когда аватар попадает, допустим, на Луну, либо просто возвращается на Землю, то логично было бы сделать так, чтобы он сам покидал космический корабль, и тут же приступал к работе. Ноги тут - один из возможных вариантов".

По задумке, одно из самых перспективных направлений для работы в недалеком будущем - это ремонт, установка оборудования, которые аватар может проводить снаружи МКС без рисков для человека. Управлять роботом можно будет как изнутри станции, так и с Земли.

А вот ещё интересный факт: Федор летит в космос не в гордом одиночестве. Рядом с ним будет "Маруся" - индикатор невесомости, которая выглядит как милая вязаная фигурка космонавта.

Общество Космос Запуски "Союзов"
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