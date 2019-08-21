Ремонт поликлиник и больниц, оборудование для лечения сложных заболеваний и акцент на ранней диагностике - разбираем, на что регион потратит средства для улучшения качества медицинской помощи. Всего в рамках нацпроекта Воронежская область освоит в 2019 году почти 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,1 миллиарда - из федерального бюджета.

К врачу без промедлений

Одно из приоритетных направлений - развитие первичной медико-санитарной помощи. Это особенно актуально для сельской местности. В восьми муниципальных районах идет монтаж модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы соберут к концу августа, в сентябре планируют благоустроить прилегающую территорию.

Но бывают ситуации, когда обращением к фельдшеру не обойтись. Пациентов в остром состоянии доставляют в районные больницы, и порой для оказания высокотехнологичной помощи людей нужно срочно отправлять в столицу Черноземья. Воронежская область разработала стратегию развития санитарной авиации, подготовила документы для создания вертолетных площадок круглосуточного использования - чтобы больных из ЦРБ можно было оперативно передавать в региональный диагностический центр.

Площадки для санитарных вертолетов уже строятся в Павловской и Борисоглебской больницах. На обе площадки проведены коммуникации. Идет работа по оформлению аэронавигационных паспортов.

В этих же ЦРБ планируют оснастить самым современным оборудованием сосудистые отделения. Техника, закупленная по нацпроекту, поступит осенью. Новую аппаратуру получит и головной центр по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в областной клинической больнице N 1. Для него приобретен, в частности, магнитно-резонансный томограф стоимостью более 102 миллионов рублей. Сейчас в больнице идет демонтаж выработавшего свой ресурс аппарата 2004 года.

Химия против онкологии

Большой объем средств по нацпроекту выделяется на борьбу с онкологическими заболеваниями. Они стабильно занимают второе место среди причин смертности россиян. В Воронежской области купят современное оборудование для онкодиспансера и отделения онкоурологии ВОКБ N 1. Откроется центр амбулаторной помощи онкобольным в Лисках - его разместят на базе райбольницы. В ходе реализации нацпроекта такие центры поэтапно появятся и в других крупных районах области. В столице Черноземья под онкологическую поликлинику ремонтируют памятник архитектуры "Дом Вигеля". Расширение площади амбулаторной службы онкодиспансера позволит улучшить условия пребывания пациентов.

В текущем году в областном оннкодиспансере почти вдвое увеличили количество коек дневного стационара (с 17 до 30). Выросло и число занятых в нем врачей. В отделении химиотерапии на улице Электросигнальной лекарственное лечение получает 400-450 пациентов в день. Из них около 350 человек получают препараты в таблетках, остальные - внутривенно. Стационар работает с восьми утра до восьми вечера, так что граждане могут выбрать удобное время визита. В ближайшее время там появится еще 20 специализированных кресел для инъекций, что повысит комфортность проведения терапии.

- Количество пациентов, получающих высокозатратное лекарственное лечение в дневном химиотерапевтическом стационаре, по сравнению с прошлым годом выросло в десять с лишним раз. Обеспеченность иммуноонкологическими препаратами - более чем в 30. Врачи начали применять новые высокотехнологичные лекарства, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Некоторым пациентам устанавливают микроинфузионные помпы для круглосуточного дозированного введения химиопрепаратов. Это позволяет им вести активный образ жизни.

Регион разработал стратегию развития санавиации, чтобы больных из ЦРБ оперативно транспортировали в областной диагностический центр

В воронежском онкодиспансере внедрили новый метод рентген-диагностики - 3D-моделирование сосудистого русла толстой кишки при КТ-исследовании с внутривенным контрастированием. Метод используется в ведущих федеральных клиниках. Он позволяет за 20 минут изучить варианты кровоснабжения толстой кишки, чтобы спланировать ход операции. Раньше увидеть расположение сосудов в кишечнике можно было только в процессе хирургического вмешательства, что создавало риски для пациентов с аномалиями.

- Рак кишечника занимает второе место по распространенности и смертности среди всех видов онкозаболеваний. Ежегодно мы оперируем более 750 пациентов с такими опухолями, - пояснил заведующий отделением онкопроктологии Дмитрий Головков. - Ободочная кишка поражается в полтора раза чаще, чем прямая. И именно в таких случаях наиболее высока вероятность столкнуться с индивидуальными особенностями расположения сосудов.

Дорогу малышам

Для развития детского здравоохранения по нацпроекту выделяются средства на ремонт и переоснащение поликлиник - как в Воронеже, так и в районных центрах. Идет отбор подрядчиков. Оснащение и ремонт учреждений должны быть завершены в 2020 году.

За счет перепланировки помещений, внедрения цифровых технологий и грамотной организации записи на прием в амбулаториях удастся уменьшить очереди и упростить доступ к специалистам. Например, получить справку или консультацию, не требующую участия врача, можно будет на сестринском посту в коридоре. В детских поликлиниках появятся крытые колясочные, инфекционные блоки с отдельным входом, кабинеты неотложной помощи, комнаты для кормления младенцев, удобная навигация и игровое оборудование, благодаря чему активным малышам не придется томиться от безделья.

В первом полугодии были заключены контракты на проведение капремонта в Кантемировской и Ольховатской районных больницах (на 8,2 и 2,3 миллиона рублей), а также детских поликлиниках NN 3, 8, 6 и 10 (суммы расходов - от 2,7 до 9,8 миллиона). Еще 7,4 миллиона заплатят за ремонт в консультативно-диагностическом центре областной детской больницы N 2.

Этот стационар получил по нацпроекту новое диагностическое оборудование: компьютерный электроэнцефалограф, спирометр и гематологический анализатор. Также закуплен современный компьютерный томограф, уже в сентябре планируется его ввод в эксплуатацию. Общая стоимость аппаратов - более 64 миллионов рублей.

- Электроэнцефалограф позволяет выявить степень нарушения работы головного мозга, например при приступах эпилепсии, и следить за динамикой действия лекарственных препаратов, - объяснила заведующая отделением функциональной диагностики Тамара Холодченко. - На спирометре врачи определяют функциональное состояние легких маленьких пациентов, чтобы прогнозировать как операционные риски, так и вероятность развития заболеваний.

Гематологический анализатор очень ждали в лаборатории больницы. Он нужен для количественных исследований клеток крови. Для анализа достаточно всего 15 микролитров, что значимо при обследовании совсем маленьких детей.

Новый компьютерный томограф позволит выполнять обследования без задержки дыхания, обеспечит высокое качество изображения при снижении дозы облучения до 82 процентов. Исследования будут длиться всего несколько секунд. Это особенно важно при обследовании маленьких пациентов, которые не могут длительное время находиться в неподвижном состоянии.

Нацпроект позволит открыть в поликлиниках кабинеты детских акушеров-гинекологов. "Женские" болезни помолодели, к тому же их, как и прочие недуги, проще и дешевле предупреждать, чем лечить. Гинекологи работали в ряде детских поликлиник Воронежа, а с апреля такой специалист есть и в Бутурлиновской больнице. Его уже посетило 160 маленьких пациенток. Причем девочек принимают не только из Бутурлиновского, но и из Воробьевского и Таловского районов.

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- В рамках нацпроекта достаточно большие затраты идут и на оснащение учреждений здравоохранения оборудованием, и на возведение новых объектов. Мы должны найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в комфортном для посетителей виде. В этом году мы начали работу, связанную с приведением в порядок поликлиник и больниц. Достаточно большой объем работ нужно запланировать на 2020-й. Финансовые возможности у нас будут (учитывая схему с двумя миллиардами рублей, которые направят на поддержание действующих объектов здравоохранения и культуры). Мы должны подходить к этому процессу комплексно. Прежде всего, это должно коснуться районных больниц.