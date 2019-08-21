Несмотря на то, что многие гостиницы разрешают заселение вместе с кошкой или собакой, взять питомца в путешествие - непростое решение. Поэтому большинство владельцев четвероногих стараются пристроить братьев меньших на время своего отсутствия. Популярные сервисы - котоняня и отели для животных - стали развиваться и в нестоличных городах. Как выбрать отель для питомца?

При выборе гостиницы для питомца обращать внимание надо не только на красивые картинки и рекламные обещания. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

На поисковый запрос "отель для животных в Белгороде" Яндекс выдает десяток адресов. Однако на самом деле реальных гостиничных апартаментов для четвероногих гораздо меньше. Робот-поисковик принимает за отели ветеринарные клиники, но ни в одной из них не берут животных на передержку. Администратор одной из лечебниц строго заявила: "Мы лечим, это большая ответственность, но и передержка - ответственность не меньшая".

Масса объявлений вроде "присмотрю за кошкой во время вашего отпуска" или "выгуляю собаку" только подтверждают слова администратора. Как правило, на телефонные звонки отвечают люди в возрасте. Искренней заинтересованности в животном в большинстве случаев ждать не приходится:

- Кошки содержатся в комнате, буду кормить, менять воду, - ответила одна из кото-нянь. - Нет, своих котов у меня нет, но животных люблю. 200 рублей в сутки, без выгула. Да вы не волнуйтесь, не сдохнет ваша любимица.

Вторую собеседницу не смутило даже мнимое отсутствие у животного ветеринарного паспорта. "Ничего, привозите", - сказали по телефону. Получается, там содержат животных без прививок.

Дилетантам доверять не стоит: даже если покормят и выгуляют, то не сумеют вовремя распознать болезнь

Под некоторыми объявлениями в интернете можно встретить сразу нелестные комментарии о приюте и хозяйках.

"Оставила свою кошку этой даме, - пишет под фото прекрасной комнаты с развалившимися на диванах кошками одна из владелиц. - Мы вернулись на два дня раньше, поехали забирать нашу Марусю, не предупредив хозяйку. Маруся была закрыта в тесной переноске, испачкана в своих экскрементах и изрядно истощена. Привезли кошку в этот же день к ветеринару, врач сказал: она напичкана успокоительными! После этого ужаса мы свою Марусю лечили еще три недели!"

Белгородка Татьяна Кравченко своего лабрадора отдает только бывшим хозяевам собаки.

- Когда мы только взяли щенка у заводчиков, сразу договорились, что будем привозить на время, пока сами в командировках, - говорит она. - Поэтому наша любимица по недельке может у мамы своей гостить.

А ветеринарный врач Светлана Куприенко настаивает: собаку дилетантам никак нельзя доверять! Даже если покормят да выгуляют вовремя, то не сумеют распознать болезнь четвероногого друга.

По словам хозяйки гостиницы для собак небольших пород, кинолога Елены Сорочинской, такие случаи - когда питомец вдруг чувствует себя плохо в отеле - может, и нечасты, но возможны:

- Мы в таких случаях сразу изолируем собаку, все кварцуем, вызываем врача - у нас договор с ветеринаром. Пока хозяева вернутся - собака, как правило, уже здорова.

Те гостиницы, которые уже много лет предоставляют передержку, обычно имеют своих постоянных клиентов.

- К нам, например, такс ездит с потрепанным тапочком хозяина и еще один "постоянник" - с таким же полотенцем, - поделилась Елена Сорочинская. - Но назвать передержку реальным бизнесом сложно. Во-первых, это сезонное дело - с начала мая по октябрь, на период отпусков. Еще хороший спрос на услугу на новогодние праздники. Цена за время нашей работы не выросла, а упала. Мы вынуждены снижать, так как бабушки и другие любители зачастую демпингуют цены.

На рынок нелегальных кото- и песонянь жалуется не одна Сорочинская. Профессиональные кинологи тоже возмущаются: импровизированные приюты, отели, гостиницы - как их ни назови - по сути, приспособленные под передержку комнаты в квартирах или домах. А их владельцы - в лучшем случае любители животных хотя бы с зоотехническим образованием. В остальном же - просто люди, которые надеются на легкий заработок, не заботясь о здоровье питомцев.

"Пять звезд" для Рекса

Ветеринары и кинологи сформулировали три главных правила при выборе отеля:

Первое - администрация должна обязательно потребовать у вас ветеринарный паспорт животного. Нет паспорта у вашего питомца - значит, нет у большинства других "отдыхающих". А бб опасности некоторых болезней кошек и собак для человека знают все.

Второе - животные не должны быть запертыми в отдельном пространстве. Они должны иметь возможность общаться и играть с другими постояльцами отеля. Иначе кошка или пес будут, по словам экспертов, чувствовать себя одиноко, а это лишний стресс для четвероногого. В идеале хвостатый должен видеть, как хорошо в этом месте ему подобным, и присоединиться к компании.

Третье - хороший отель предоставит контакты ветеринарной клиники, с которой сотрудничает, и связаться с ней можно будет в любое время дня и ночи.

Владельцы животных добавляют еще одно правило:

Четвертое - даже если в "отеле" встретили радушно, потребовали ветпаспорт, дали все контакты и не возникло ни единого вопроса, а плохое предчувствие и тревога за питомца вас не покидает: лучше отменить поездку или взять животное с собой, чем потом терзаться.