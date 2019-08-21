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21.08.2019 15:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хвостатый постоялец

Как и куда отдать на передержку домашнее животное
Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 185(7943)
Несмотря на то, что многие гостиницы разрешают заселение вместе с кошкой или собакой, взять питомца в путешествие - непростое решение. Поэтому большинство владельцев четвероногих стараются пристроить братьев меньших на время своего отсутствия. Популярные сервисы - котоняня и отели для животных - стали развиваться и в нестоличных городах. Как выбрать отель для питомца?
Фото: Виктор Драчев/ТАСС При выборе гостиницы для питомца обращать внимание надо не только на красивые картинки и рекламные обещания. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
При выборе гостиницы для питомца обращать внимание надо не только на красивые картинки и рекламные обещания. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
В Ростове "лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей

На поисковый запрос "отель для животных в Белгороде" Яндекс выдает десяток адресов. Однако на самом деле реальных гостиничных апартаментов для четвероногих гораздо меньше. Робот-поисковик принимает за отели ветеринарные клиники, но ни в одной из них не берут животных на передержку. Администратор одной из лечебниц строго заявила: "Мы лечим, это большая ответственность, но и передержка - ответственность не меньшая".

Масса объявлений вроде "присмотрю за кошкой во время вашего отпуска" или "выгуляю собаку" только подтверждают слова администратора. Как правило, на телефонные звонки отвечают люди в возрасте. Искренней заинтересованности в животном в большинстве случаев ждать не приходится:

- Кошки содержатся в комнате, буду кормить, менять воду, - ответила одна из кото-нянь. - Нет, своих котов у меня нет, но животных люблю. 200 рублей в сутки, без выгула. Да вы не волнуйтесь, не сдохнет ваша любимица.

Вторую собеседницу не смутило даже мнимое отсутствие у животного ветеринарного паспорта. "Ничего, привозите", - сказали по телефону. Получается, там содержат животных без прививок.

Дилетантам доверять не стоит: даже если покормят и выгуляют, то не сумеют вовремя распознать болезнь

Под некоторыми объявлениями в интернете можно встретить сразу нелестные комментарии о приюте и хозяйках.

"Оставила свою кошку этой даме, - пишет под фото прекрасной комнаты с развалившимися на диванах кошками одна из владелиц. - Мы вернулись на два дня раньше, поехали забирать нашу Марусю, не предупредив хозяйку. Маруся была закрыта в тесной переноске, испачкана в своих экскрементах и изрядно истощена. Привезли кошку в этот же день к ветеринару, врач сказал: она напичкана успокоительными! После этого ужаса мы свою Марусю лечили еще три недели!"

Белгородка Татьяна Кравченко своего лабрадора отдает только бывшим хозяевам собаки.

- Когда мы только взяли щенка у заводчиков, сразу договорились, что будем привозить на время, пока сами в командировках, - говорит она. - Поэтому наша любимица по недельке может у мамы своей гостить.

А ветеринарный врач Светлана Куприенко настаивает: собаку дилетантам никак нельзя доверять! Даже если покормят да выгуляют вовремя, то не сумеют распознать болезнь четвероногого друга.

Фото: iStock
Ученые выяснили, почему нас любят домашние животные

По словам хозяйки гостиницы для собак небольших пород, кинолога Елены Сорочинской, такие случаи - когда питомец вдруг чувствует себя плохо в отеле - может, и нечасты, но возможны:

- Мы в таких случаях сразу изолируем собаку, все кварцуем, вызываем врача - у нас договор с ветеринаром. Пока хозяева вернутся - собака, как правило, уже здорова.

Те гостиницы, которые уже много лет предоставляют передержку, обычно имеют своих постоянных клиентов.

- К нам, например, такс ездит с потрепанным тапочком хозяина и еще один "постоянник" - с таким же полотенцем, - поделилась Елена Сорочинская. - Но назвать передержку реальным бизнесом сложно. Во-первых, это сезонное дело - с начала мая по октябрь, на период отпусков. Еще хороший спрос на услугу на новогодние праздники. Цена за время нашей работы не выросла, а упала. Мы вынуждены снижать, так как бабушки и другие любители зачастую демпингуют цены.

На рынок нелегальных кото- и песонянь жалуется не одна Сорочинская. Профессиональные кинологи тоже возмущаются: импровизированные приюты, отели, гостиницы - как их ни назови - по сути, приспособленные под передержку комнаты в квартирах или домах. А их владельцы - в лучшем случае любители животных хотя бы с зоотехническим образованием. В остальном же - просто люди, которые надеются на легкий заработок, не заботясь о здоровье питомцев.

"Пять звезд" для Рекса

Ветеринары и кинологи сформулировали три главных правила при выборе отеля:

Первое - администрация должна обязательно потребовать у вас ветеринарный паспорт животного. Нет паспорта у вашего питомца - значит, нет у большинства других "отдыхающих". А бб опасности некоторых болезней кошек и собак для человека знают все.

Второе - животные не должны быть запертыми в отдельном пространстве. Они должны иметь возможность общаться и играть с другими постояльцами отеля. Иначе кошка или пес будут, по словам экспертов, чувствовать себя одиноко, а это лишний стресс для четвероногого. В идеале хвостатый должен видеть, как хорошо в этом месте ему подобным, и присоединиться к компании.

Третье - хороший отель предоставит контакты ветеринарной клиники, с которой сотрудничает, и связаться с ней можно будет в любое время дня и ночи.

Владельцы животных добавляют еще одно правило:

Четвертое - даже если в "отеле" встретили радушно, потребовали ветпаспорт, дали все контакты и не возникло ни единого вопроса, а плохое предчувствие и тревога за питомца вас не покидает: лучше отменить поездку или взять животное с собой, чем потом терзаться.

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