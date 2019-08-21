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21.08.2019 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пикник на погосте

В Костроме к зонам отдыха отнесли территории кладбищ и очистных сооружений
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 185(7943)
Общественники в Костроме выразили возмущение по поводу нового перечня озелененных территорий, утвержденного мэрией.
Фото: Анна Скудаева/РГ Фото: Анна Скудаева/РГ
Фото: Анна Скудаева/РГ

В число пригодных для отдыха горожан мест чиновники включили санитарно-защитные зоны кладбищ и очистных сооружений канализации.

В июле администрация Костромы утвердила новый перечень озелененных территорий. Представляя документ, в мэрии пояснили, что в него впервые включили информацию о площади каждой зеленой зоны с четким обозначением границ. В горадминистрации заверили, что это "позволит усилить контроль за территориями, на которых ограничена хозяйственная деятельность", а также "реализовывать комплекс мер по сохранению зеленых насаждений".

- Общая площадь озелененных территорий Костромы увеличилась почти на 50 гектаров и составила более 859 гектаров. В предыдущем документе от 2008 года площадь зеленых зон составляла порядка 811 гектаров, - сообщили в горадминистрации.

Фото: EduardSV/iStock
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В новый перечень вошло 145 озелененных территорий. По итогам проведенных в январе этого года общественных обсуждений документ дополнили тремя новыми территориями. Это "Парк в Заволжском районе", который объединил в себя четыре ранее существовавшие по отдельности озелененные территории. В перечень также включены зеленая зона в микрорайоне "Венеция" в районе реки Ключевки и парк санатория "Костромской".

Все зеленые зоны в новом документе составители разделили на три категории. К первой отнесли территории ограниченного пользования, которые окружают социальные учреждения. Вторая категория - это территории специального назначения, или так называемые защитные зоны. Они окружают кладбища, промышленные и потенциально опасные зоны - например, полосы, защищающие остальную часть города от неприятных запахов, исходящих от очистных сооружений канализации. К третьей категории отнесли территории общего пользования: это общедоступные парки, скверы и другие зеленые зоны, пригодные для прогулок и отдыха горожан. Общая площадь таких озелененных территорий общего пользования составила 469 гектаров - это порядка половины всех поставленных на учет зеленых зон областного центра.

По градостроительным нормам, для комфортной жизни в любом городе площадь общедоступных парков и скверов должна быть не менее 16 квадратных метров на одного жителя. Однако с этим нормативом в Костроме возникли проблемы.

- За последние десять лет новых парков и скверов не создавалось - напротив, почти по всему городу шли массовые вырубки. По нашим подсчетам, сейчас площадь озелененных территорий общего пользования в Костроме втрое ниже нормы и составляет всего 5,3 квадратного метра на одного человека. Это экологическая катастрофа! - считает член экологического совета при главе города, депутат гордумы Костромы Валентина Ямщикова.

В результате 24 территории спецназначения перевели в "зеленые зоны" общего пользования без публичных обсуждений

Вот уже несколько лет градозащитники бьют тревогу: под видом "благоустройства" городской среды во многих районах Костромы идет массовое уничтожение зеленых насаждений ради обустройства автопарковок, торговых центров и возведения коммерческого жилья. Однако чиновники убеждают жителей, что площадь озеленения города при этом не уменьшается, а растет. Но экологи с этим утверждением не согласны.

Особое недоумение жителей вызвало включение в число зеленых "зон отдыха" обнесенной колючей проволокой защитной зоны у железнодорожного моста через Волгу, санитарных зон грузового порта и промзоны на Красной Байдарке, санитарной зоны Васильевских очистных сооружений канализации, а также территории мусульманского кладбища на улице Нариманова в Костроме, где похоронены десятки поколений обитателей Татарской слободы.

Фото: iStock
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- В старом перечне эта территория относилась к категории территорий специального назначения, а не общего. На каком основании поменяли категорию? Ведь изменение статуса озелененных территорий возможно только после обсуждения на общественных слушаниях, - недоумевает градозащитница, член совета экологического движения "Во имя жизни" Ирина Назарова.

По ее подсчетам, при утверждении "зеленого перечня" в Костроме 24 территории специального назначения площадью более миллиона квадратных метров и девять территорий ограниченного пользования площадью более 22 тысяч квадратных метров оказались переведены в озелененные территории общего пользования без публичных обсуждений.

В мэрии эти данные пока не комментируют. Между тем горожане сетуют, что, невзирая на "растущие" на бумаге парки и скверы, в последние годы ситуация с зелеными насаждениями в Костроме ухудшается. Взрослым и детям стало негде гулять: дворы многоэтажек превратились в сплошные автостоянки, а границы многих парков, водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий стремительно сокращаются под нашествием девелоперов. Все это начинает негативно сказываться на здоровье людей.

Между тем

В мэрии Костромы сообщили, что работа по планировке новых озелененных территорий ведется с учетом соблюдения норматива. В ближайшее время власти обещают создать новые парки и скверы в строящихся микрорайонах Агашкина Гора, Паново-2 и Новый город в Заволжье, где мест для отдыха жителей не хватает. В результате площадь озелененных территорий Заволжского района должна увеличиться примерно на 40 гектаров.

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