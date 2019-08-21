Уже месяц в столице проходят акции оппозиции - незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму пытаются вывести на улицы своих сторонников, предпочитая мирным согласованным митингам незаконные шествия, приводящие к столкновениям с полицией.

Впрочем, в последние выходные стало ясно, что от акций и риторики оппозиционеров устали не только рядовые москвичи, но и их окружение - на последних пикетах прессы было куда больше, чем сочувствующих. Корреспондент "РГ" изучил соцопросы о столичных протестах, а заодно сам поговорил о них с москвичами.

Не трогайте Высоцкого

На минувшую субботу у оппозиционных кандидатов были большие планы. Сначала они хотели организовать шествие по Бульварному кольцу, на которое рассчитывали привести до 30 тысяч человек. Из этого ничего не вышло, поскольку организаторы опоздали с подачей заявки в мэрию. Попытка согласовать на бульварах пикеты тоже провалилась - в префектуру ЦАО подали неправильно оформленные уведомления.

В итоге несостоявшимся кандидатам пришлось довольствоваться одиночными пикетами, не требующими согласования, - их устроили на Бульварном кольце у памятников Высоцкому, Крупской и Шухову. Помимо кандидатов на них пришли и "вечные" протестующие, которых можно заметить на каждом митинге, а также случайные люди. Из-за этого понять, в честь чего акция, было трудно - одни требовали соблюдать Конституцию, вторые обвиняли во всех грехах ФСБ, третьи сравнивали выборы в Мосгордуму с маршами протеста за права чернокожих в США в 1965 году...

"Как меня достали эти митинги - каждые выходные невозможно пройти по городу, - возмущался пенсионер Валентин Сергеевич, проходя мимо памятника Высоцкому. - Надо заниматься делом, а не этой пустой болтовней - зачем стоять с бумажкой в руках, что этим можно изменить? Еще и у Высоцкого встали - куда вам до него?" Корреспонденту "РГ" пенсионер рассказал, что живет неподалеку от Тверской, поэтому с митингующими сталкивался уже не раз - две недели назад даже не смог вовремя попасть домой, поскольку улицу перекрыла полиция.

Куда более жесткие оценки митингующим пришлось услышать 17 августа на Старом Арбате - туда пришли около 50 молодых людей, которым стояние в пикетах показалось скучным. Они маршировали по пешеходной улице, выкрикивая лозунги в стиле "Это наш город!" и "Не служи уродам, полиция с народом". Последняя кричалка была обращена к невозмутимым полицейским, которые за время протестов привыкли не обращать внимания на оскорбления. Зато эмоций не сдерживали простые гуляющие - в адрес подростков летели весьма крепкие словечки. Видимо, поэтому акция захлебнулась, едва начавшись, - стоило полиции задержать одного из участников шествия, как на Арбате снова остались только туристы и отдыхающие горожане. "С какой стати это их город, - недоуменно спрашивала у подруги москвичка Лидия Тутаева. - Здесь живут 12 миллионов человек, но толпа школьников почему-то считает, что город это именно их и правила устанавливать будут они! В таком случае пусть знают - это и наш город тоже".

Сотрудники полиции и Росгвардии на акциях работали под постоянным взором фото- и видеокамер. Фото: Михаил Синицын

Негативная реакция на протесты, судя по соцопросам, характерна для абсолютного большинства москвичей. Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что более 60% горожан согласны с жесткими действиями властей по пресечению несогласованных акций и массовых беспорядков. А 54% поддерживают Мосгоризбирком, отказавший нарушившим правила кандидатам в регистрации. Опрос "Левада-Центра" дал похожие данные: 27% респондентов относятся к протестным акциям отрицательно, а еще 30% они безразличны.

Развели кабак

Помимо рядовых москвичей о своем недовольстве противозаконной активностью незарегистрированных кандидатов уже не раз высказывались бизнесмены. Из-за нескольких акций городские предприниматели потеряли в сумме больше 100 миллионов рублей. 3 августа, к примеру, весь день не работал Центральный рынок на Рождественском бульваре - за неделю до этого протестующие нанесли ему ущерб на 150 тысяч рублей, повредив мебель, посуду и цветники. Примеру последовали десятки других заведений на Бульварном кольце - не работали бары, рестораны, супермаркеты, салоны красоты и другие.

Неделю спустя, 10 августа, несколько сотен человек устроили "мирную прогулку" после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова. Пошли к Китай-городу, в район администрации президента. Когда протестующих начала оттеснять полиция, они ринулись в ближайшие отели и рестораны. Потом еще призывали бойкотировать заведения, которые отказались прятать их от полицейских. Естественно, бегающая от полиции молодежь распугала посетителей летних кафе.

Ресторатор Алексей Васильчук добавляет, что от несанкционированных акций проблемы испытывает весь ресторанный рынок, поскольку большинство заведений расположено в центре города, где и проходят протесты. "Люди боятся выходить на центральные улицы, понимая, что могут стать жертвой массовых беспорядков, отменяют брони, а многие стараются уехать из города на выходные", - подчеркивает он.

Кстати

Кто заплатит за простой?

В московские суды уже поступили первые иски о возмещении материального вреда, понесенного из-за несогласованных акций протеста 27 июля - тогда протестующие пришли к мэрии Москвы. В результате были перекрыты прилегающие улицы, ненадолго останавливалось движение на Садовом кольце. "Мосгортранс" оценил свои убытки в 1,2 млн рублей - автобусы из-за протестов выбивались из графика и не могли проехать, страдали пассажиры. Об убытках более чем 11 млн рублей заявили и в ГБУ "Автомобильные дороги" - из-за протестов была повреждена дорожная инфраструктура, которую пришлось восстанавливать.