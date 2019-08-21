Музей-квартиру Кржижановского открыли после реставрации в Москве

В Музее современной истории России открылась после реставрации новая площадка. Это мемориальная квартира Глеба Кржижановского - вдохновителя знаменитого плана ГОЭЛРО. Помните, "Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны"?

В презентации музей-квартиры принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский. Он рассказал, что в ближайшее время здесь планируют сделать экскурсионную программу для школьников: "И наверху, и внизу у нас отличные лекционные помещения, мы будем сюда приводить школьников, рассказывать об истории Замоскворечья, об огромном количестве замечательных людей, ведь дома у Кржижановского за эти 40 лет побывал весь свет Советского Союза. Мы будем рассказывать о деятелях той эпохи. Нам бы хотелось, чтобы этот музей сподвиг наших мальчишек и девчонок приходить работать в реальный сектор, приходить работать в электроэнергетику".

После воссоздания исторического интерьера посетителей встречает мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы ученого и политического деятеля советской эпохи.

В доме Кржижановского организована выставка телевизоров и радиоприемников. Здесь можно увидеть технику, созданную в начале 1930-х - конце 1980-х годов. Некоторые из представленных экспонатов существуют в единственном экземпляре, например, радиоприемник высотой более двух метров, выполненный в виде Спасской башни, или аппараты, принадлежавшие Калинину, Кржижановскому, Орджоникидзе и Брежневу. Здесь же и прародитель магнитофона, писавший звук еще на бумажную ленту, техника времен Великой Отечественной войны, знаменитый КВН…