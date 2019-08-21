Новый океанариум построят в Москве

В столице одобрен проект нового океанариума, который построят на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По данным ведомства, новая достопримечательность будет располагаться в подвальных этажах нового многофункционального жилого комплекса рядом с парком Победы на Поклонной горе. Напомним, что ранее здесь уже планировали построить самый большой океанариум в Европе, работы начались в 2006 году, но спустя пару лет прекратились из-за банкротства компании.

Новый многофункциональный комплекс будет построен на улице Братьев Фонченко, он будет состоять из восьми корпусов, из которых пять - жилые. Также для удобства жителей проект предполагает строительство детского сада. Подземных этажей будет два: на одном построят парковку, на втором - океанариум, здесь же разместятся торговые площади и фудкорт. По данным Москомархитектуры, комплекс будет выдержан в едином стиле. Темой оформления фасадов станет движение и трансформация. Использовать в отделке предполагается натуральный камень, медь, стекло с принтом. Общая площадь всего комплекса составит порядка 100 тыс. кв. м.

Отметим, что это будет первый океанариум, размещенный под жилыми строениями на территории города.

Кстати

В Москве работает несколько океанариумов, самый крупный из них и самый большой в Европе - Москвариум на территории ВДНХ. Также открыт океанариум в торговом центре на Дмитровском шоссе, еще один океанариум работает в Мякинино, на территории крупного торгового центра.