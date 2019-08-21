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21.08.2019 11:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму

Текст: Галина Мисливская

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.

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По ее словам, этому предшествовала встреча с представителями КПРФ, которые высказали ряд замечаний к ходу кампании, действиям окружных избиркомов, Московской городской избирательной комиссии и отдельных чиновников.

Затем, сообщила Памфилова, она встретилась с мэром Москвы. "Сергей Семенович дал поручения отрабатывать все предложения и взял это под личный контроль", - сказала она, не уточнив при этом, о каких предложениях идет речь.

"Мы не просто так поговорили, мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения к нам и к мэру Москвы", - добавила глава ЦИК.

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