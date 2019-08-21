Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары 17:20
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века 17:15
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 17:12
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены 17:02
ФК "Зенит" подписал контракт с защитником Данилом Круговым 17:00
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни 16:59
Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки 16:59
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 16:51
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет 16:50
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё 16:49
Врач рассказал, как подготовить ребенка к детсаду 16:47
В индийских учебниках встречаются странные вещи 16:44
Поезд задавил девушку в Подмосковье 16:42
Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ 16:40
Российский экспортный центр поддержит белорусские предприятия 16:38
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
Политологи заявили об электоральной интеграции Крыма в Россию 16:34
Российскому роботу дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС 16:30
На Урале рабочий оказался заблокирован в шахте после обрушения породы 16:21
Похищенные российские моряки предположительно находятся в Нигерии 16:18
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave 16:18
Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой 16:15
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
В Рязани мужчине после ссоры с женой пришлось спать в подъезде, где у него и украли портфель с несколькими сотнями тысяч рублей. Вора задержали, но значительную часть суммы тот уже успел пропить. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне вечером супружеская пара среднего возраста отмечала небольшое семейное торжество. Однако романтиченский ужин завершился ссорой с громким скандалом и выставлением подвыпившего супруга за дверь. Потом женщина объяснила полицейским, что таким образом хотела показать серьезность своих намерений расстаться навсегда.

Мужчина же, то ли демонстрируя смиренность, то ли просто был не в состоянии куда-то идти, устроился ночевать тут же - "на коврике" под дверью. Выброшенные вещи лежали рядом. Среди них был и портфель, в котором, как позже пострадавшие написали в заявлении в полицию, находились 700 тысяч рублей, приготовленных супругом для крупной покупки.

Фото: iStock
Клад из монет и вставные челюсти: что извлекают из канализации в Тюмени

Увы, выбрасывая мужнин портфель на лестничную площадку, женщина ничего не знала о находящихся в нем деньгах. Утром же проспавшийся муж не нашел в портфеле средств. Он сразу же сообщили в полицию о пропаже сбережений.

Полицейские вскоре выяснили, что этой ночью несколько местных алкоголиков закупали в магазинах самые дорогие напитки и закуску. Мужчины обошли чуть ли не все питейные заведения в округе, ни в чем себе не отказывая. Конечно, такое поведение было замечено соседями. Вскоре все участники этого гулянья оказались в отделении полиции.

Выяснилось, что деньги из портфеля забрал местный житель 40 лет. Он рассказал, что увидел в подъезде спящего мужчину и сделал ревизию его вещей. Обнаружив крупную сумму, забрал ее и тут же устроил кутеж с приятелями. Правда, подозреваемый в воровстве уверяет, что в портфеле было всего 300 тысяч, а не 700. Тем не менее, приятели успели потратить большую часть украденных денег - на момент задержания у злоумышленника оставалось всего около 30 тысяч рублей.

- Сейчас полиция выясняет: какая сумма действительно находилась в портфеле, - рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины, укравшего деньги, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ