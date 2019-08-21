Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой

Накануне вечером супружеская пара среднего возраста отмечала небольшое семейное торжество. Однако романтиченский ужин завершился ссорой с громким скандалом и выставлением подвыпившего супруга за дверь. Потом женщина объяснила полицейским, что таким образом хотела показать серьезность своих намерений расстаться навсегда.

Мужчина же, то ли демонстрируя смиренность, то ли просто был не в состоянии куда-то идти, устроился ночевать тут же - "на коврике" под дверью. Выброшенные вещи лежали рядом. Среди них был и портфель, в котором, как позже пострадавшие написали в заявлении в полицию, находились 700 тысяч рублей, приготовленных супругом для крупной покупки.

Увы, выбрасывая мужнин портфель на лестничную площадку, женщина ничего не знала о находящихся в нем деньгах. Утром же проспавшийся муж не нашел в портфеле средств. Он сразу же сообщили в полицию о пропаже сбережений.

Полицейские вскоре выяснили, что этой ночью несколько местных алкоголиков закупали в магазинах самые дорогие напитки и закуску. Мужчины обошли чуть ли не все питейные заведения в округе, ни в чем себе не отказывая. Конечно, такое поведение было замечено соседями. Вскоре все участники этого гулянья оказались в отделении полиции.

Выяснилось, что деньги из портфеля забрал местный житель 40 лет. Он рассказал, что увидел в подъезде спящего мужчину и сделал ревизию его вещей. Обнаружив крупную сумму, забрал ее и тут же устроил кутеж с приятелями. Правда, подозреваемый в воровстве уверяет, что в портфеле было всего 300 тысяч, а не 700. Тем не менее, приятели успели потратить большую часть украденных денег - на момент задержания у злоумышленника оставалось всего около 30 тысяч рублей.

- Сейчас полиция выясняет: какая сумма действительно находилась в портфеле, - рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины, укравшего деньги, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.