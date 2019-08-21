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21.08.2019,  
11:45
Текст:  Антон Валагин

Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер". Ее покажут российские летчики на спортивных самолетах Як-52.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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- Фигура выполняется тремя самолетами, летящими на удалении примерно три километра от зрителей. Один самолет идет строго горизонтально, два других выполняют вокруг него бочки, отчего создается впечатление, что вращается винт, - рассказал ТАСС руководитель пилотажной группы "Первый полет", глава Федерации самолетного спорта России Дмитрий Самохвалов. Для большего эффекта все три самолета идут с дымами.

Сложность пилотажа заключается в строгой синхронизации движения летательных аппаратов. Чтобы поступательное движение всей группы было одиновым, идущий вниз Як-52 разгоняется до 370 километров в час, а движущийся в противофазе вверх сбрасывает скорость до 150 км/ч. Боковой интервал между самолетами составляет семь метров.

- Важно, чтобы между крутящимися в "Пропеллере" самолетами сохранялось расстояние по дуге 180 градусов. Достаточно одному из них немного отстать и эффект вращающегося винта исчезнет. Будет некая спираль, - отметил летчик.

Выполнять фигуру будут члены "Первого полета" Антон Беркутов, Александр Михайлов и Роман Овчинников.

Международный аэрокосмический салон МАКС пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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