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21.08.2019 21:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ

Текст: Ирина Рыбникова

В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Новшество будет касаться графы "Обращение с твердыми коммунальными отходами", сообщил в эфире телеканала 360 министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Люди должны понимать, за что платят", - объяснил министр необходимость нововведений.

Формат платежного документа утвержден федеральным постановлением, поэтому в графах никаких изменений не будет. Но внизу платежного документа появится расшифровка того, как произведен расчет в каждом конкретном случае, исходя из тарифа, установленного для регионального оператора. Всего их, напомним, в Подмосковье работает семь и у каждого - свой тариф. У жителей возникали вопросы, почему тарифы разные и привязаны к квадратному метру. Расшифровка в платежке на эти вопросы ответит.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг
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