В Калуге прошло совещание по подготовке к отопительному сезону

20 августа Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в совещании с руководителями подразделений Городской Управы. Был заслушан отчет о подготовке к отопительному сезону.

2784 многоквартирных дома подготовлено в Калуге к предстоящему отопительному периоду, по актам ресурсоснабжающим организациям сдано 1517 домов, в том числе 1238 жилых помещений, отапливаемых МУП "Калугатеплосеть".

Александр Иванов обратил внимание на большое количество разрытий оставшихся после работ по перекладке коммуникаций и необходимость их своевременной ликвидации.

По словам начальника управления ЖКХ Виктора Устинова, в настоящее время на территории города остается порядка ста разрытий, связанных с работами на коммуникациях МУП "Калугатеплосеть". Вызвано это тем, что "Калугатеплосеть" в летний период проводит опрессовку не только сетей теплоснабжения, но и сетей горячего водоснабжения.

По каждому разрытию предприятие получает предписание, в случае его невыполнения - штрафуется. Поставлена задача устранить максимальное количество разрытий до начала отопительного сезона.

Также в ходе совещания была рассмотрена информация о реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

В рамках программы запланированы работы по благоустройству 60 дворов и двух общественных территорий.

Полностью завершено обустройство скверов в микрорайонах Турынино и Терепец, также полностью завершены работы по 19 дворовым территориям, в 24 дворах работы продолжаются, к ремонту оставшихся подрядчик приступит на текущей неделе.

- Подрядная организация слишком поздно приступила к работам, было упущено много времени, в мае и июне работы велись медленно, - подчеркнул Александр Иванов, - так во двор домов № 80 - 82 по улице Ленина подрядчик зашел 5 июня, а завершились работы лишь во второй половине августа. Таким же темпом работы велись и на многих других объектах. Приближается День города, хотелось бы, чтобы ремонт был активизирован и к празднику программа была полностью реализована.

Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, к концу недели планируется завершить ремонт 70% дворов, а до Дня города выполнить весь объем работ.

Были озвучены и планы по реализации программы "Городская среда" на 2020 год.

В следующем году планируется благоустройство 4 общественных пространств и 35 дворов, цифры будут корректироваться с учетом предложений депутатов Городской Думы и в ходе рассмотрения проекта программы общественной комиссией.

Глава городского самоуправления предложил на следующем совещании обсудить ход реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с участием руководителя подрядной организации.

- На заседании Городской Думы руководитель подрядной организации заверил депутатов, что бордюры на улицах центральной части города будут восстановлены к 15 августа, а ремонт дорог завершится к 25 августа, - отметил Александр Иванов, - уже очевидно, что сроки установки бордюров сорваны, вызывает сомнения и способность подрядной организации завершить ремонт дорог к 25 августа. Руководству Городской Управы необходимо принять все возможные меры, чтобы ко Дню города Калуга выглядела красиво и ухоженно, разрытия были ликвидированы, а дороги и тротуары восстановлены.