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21.08.2019 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве для воспитанников детских садов отменили лишнюю справку

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)

Детские сады в Москве больше не будут требовать справку о контакте ребенка с инфекционными больными. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

По словам мэра, накануне нового учебного года детские поликлиники постоянно переживают нашествие родителей, которым нужна одна и та же справка. В пример приводит цифры: в августе - начале сентября прошлого года было выдано 296 тысяч бумажных справок. Детей принимали 566 врачей. Даже по воскресеньям.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Никаких эпидемий инфекционных заболеваний в Москве, слава богу, нет. Люди, конечно, могут подхватить ветрянку или другую инфекцию круглый год, но, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома, - пояснил Собянин. - Как подсчитали медики, реально перед началом учебного года нужно осмотреть считанное количество детей, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому. Абсолютному большинству детишек бумажные справки об отсутствии контактов с инфекционными больными не нужны. Но как отделить первых от вторых?

Для этого, по словам мэра, создана специальная информационная программа, в которой данные Роспотребнадзора об очагах инфекций объединены со списками воспитанников детских садов. Если семья проживает в доме, попавшем в этот перечень, с ней свяжутся напрямую. Расскажут, что те находятся в зоне карантина, поэтому перед возвращением ребенка в детсад нужно заглянуть в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья. Родителям придет e-mail или sms. Плюс позвонит воспитатель группы.

Остальным эта справка больше не потребуется. "Но при этом, как и в предыдущие годы, в первые две недели сентября всех детишек осмотрят школьные медицинские сестры, - подчеркнул Сергей Собянин. - Отслеживать эпидемиологическую ситуацию мы будем вплоть до октября, чтобы ежедневно иметь реальную картину происходящего".

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