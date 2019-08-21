В Подмосковье обнаружили сеть борделей с уроженками Африки

Полицейские задержали организаторов незаконного бизнеса в нескольких районах Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

По данным пресс-службы, два уроженца ближнего зарубежья создали интернет-ресурс, где размещали анкеты и фото девушек с предложениями об оказании интимных платных услуг. Притоны располагались в съемных квартирах, причем для конспирации часто их меняли. Сотрудники полиции и уголовного розыска, представившись клиентами, в городе Коломна разыграли оплату интимных услуг, а затем задержали двух уроженок стран Западной Африки, находившихся, как выяснилось, на территории России незаконно. Так же в городе Воскресенске обнаружены и задержаны организаторы притонов, мужчина и женщина. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ "Организация занятия проституцией. Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

А незаконно находящихся на территории страны девушек ждут административные санкции в виде штрафов по статье "Занятия проституцией и "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ", и высылка за пределы страны.