В Подмосковье во время группового прыжка разбился парашютист

Во время прыжка в составе группы в подмосковной Коломне погиб парашютист - его парашют не раскрылся, а для применения запасного не хватило высоты. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ - ведомство начало доследственную проверку.

Известно, что у погибшего мужчины был опыт парашютирования. Днем 21 августа он выполнял любительский прыжок в составе группы на территории авиационного спортивного клуба в городском округе Коломна.

"В связи с отказом системы парашют не раскрылся, мужчиной были приняты меры к использованию запасного, однако в виду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном ведомстве.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.